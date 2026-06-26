한컴라이프케어, 몽골에 공기호흡기 공급…해외 사업 확대 속도

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방독면·소방장비 풀 라인업으로 글로벌 시장 공략

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴라이프케어가 몽골에 공기호흡기를 공급하며 아시아·중동 지역 수출 확대에 나섰다.

공기호흡기는 화재·재난 등 유독가스 환경에서 작업자의 호흡을 보호하는 개인안전장비다. 한컴라이프케어는 중앙아시아에서의 방독면 판매 실적을 바탕으로 중동 지역 정부 기관과 소방 장비 공급을 협의 중이다.

한컴라이프케어가 몽골에 공기호흡기를 공급하며 아시아·중동 지역 수출 확대에 나섰다. [사진= 한컴라이프케어]

한컴라이프케어는 국내 군 보급 신형 방독면 'K5' 기술을 바탕으로 개발한 수출형 방독면 'K10'을 중동 방산 시장 진출의 핵심 상품으로 삼고 있다. 공기호흡기, 방독면, 소방용 방화헬멧, 방화신발 등 개인 소방·안전장비를 갖춘 풀 라인업으로 글로벌 시장에 대응한다.

회사는 중동·유럽 등 글로벌 안전장비 전시회에 참가하며 네트워킹을 구축해왔다. 현재 여러 국가의 정부 기관 및 바이어와 협의를 진행 중이며 연간 해외 수주 규모를 300억 원까지 늘릴 계획이다.

김선영 한컴라이프케어 대표는 ""전 세계적으로 재난과 안보 위협이 커지면서 검증된 안전·방산 장비 수요는 구조적으로 늘고 있다"라며 "현재 중동 등 여러 국가의 정부 기관 및 바이어와 활발한 논의가 진행되고 있는 만큼 이를 가시적인 수주 성과로 연결해 글로벌 안전·방산 시장의 핵심 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

origin@newspim.com