목요일·음력 5월 18일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 2일(목요일·음력 5월 18일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 눈물을 웃음으로 바꾸는 기교가 필요하겠다.
72년생 : 원하는 바가 이루어지겠다.
84년생 : 밀고 가면 좋은 결과로 연결되겠다.
96년생 : 꾸준히 밀고 나가는 것이 중요하겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
73년생 : 공공부문 사업이 확장되겠다.
85년생 : 구설수에 오를 수 있으니 조심해야 하겠다.
97년생 : 통장을 개설하면 돈이 들어오는 운세이겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 생각보다 좋은 방향으로 흐르겠다.
74년생 : 바람이 소슬하게 불어오겠다.
86년생 : 매사가 잘 풀려나가겠다.
98년생 : 주변 사람들에게 베풀면 좋겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 마음이 설레는 일이 생기겠다.
75년생 : 화끈하게 밀고 가는 것이 좋겠다.
87년생 : 행운이 밀려오겠다.
99년생 : 의외의 이익이 생기겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
76년생 : 승리는 자신에게 돌아온다.
88년생 : 막혔던 일이 뚫어지겠다.
00년생 : 기대 하지 않았던 일이 생기겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 손해가 아니라 투자라고 생각하는 것이 좋겠다.
77년생 : 다른 사람에게 마음의 상처를 주겠다.
89년생 : 순풍보다 역풍이 불 수 있겠다.
01년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 돈이 나갈 수 있으니 조심해야 하겠다.
78년생 : 좋은 일이 자주 생기겠다.
90년생 : 신명나는 일시 연이어 생기겠다.
02년생 : 감사하고 또 감사할 일이 생기겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 내리막 기세로 접어드는 계기가 되겠다.
79년생 : 사람들로부터 좋은 평가를 받는다.
91년생 : 하는 일마다 뜻대로 되겠다.
03년생 : 하늘을 내 편으로 만들 수 있겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 부동산 분야에 큰 이익이 있겠다.
80년생 : 손만 대면 돈이 커지는 것을 보겠다.
92년생 : 투자한 만큼 성장할 수 있겠다.
04년생 : 말없이 떠나는 그를 잡으면 안 되겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 주변의 의견을 존중해야 하겠다.
81년생 : 돈이 들어갈수록 완성도는 높아지겠다.
93년생 : 채무가 채권이 되는 이상 현상이 있겠다.
05년생 : 내가 벌을 주면, 상대는 더 큰 벌을 주겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 정직한 길을 걸어가는 것이 좋겠다.
82년생 : 성공의 진수를 맛볼 수 있겠다.
94년생 : 주변으로부터 큰 신뢰를 얻겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 승부를 걸어야 할 때가 왔다.
83년생 : 꼬였던 일이 술술 풀려나가겠다.
95년생 : 나갔던 돈이 이자를 갖고 돌아오겠다.