월드옥타, 광둥성과 협력 확대… 10월 선전 한·중 경제무역교류박람회 추진 박차

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- CCPIT 광둥성위원회 등 5개 경제단체 공동 참여

- 10월 한·중 경제무역교류박람회 성공 개최 위한 현지 협력 체계 강화

- 광둥성 부성장 "한중 경제무역 협력의 새로운 이정표 되길 기대"

[서울=뉴스핌] 주옥함 기자= 세계한인경제무역협회(World-OKTA, 회장 박종범)가 지난 22일 중국 베이징에서 열린 「2026 '투자 광둥' 설명회(Invest Guangdong Promotion Conference)」를 통해 중국국제무역촉진위원회 광둥성위원회(CCPIT 광둥성위원회) 등 글로벌 경제단체와 업무협약(MOU)를 체결하고, 오는 10월 중국 선전에서 열리는 '2026 한·중 경제무역교류박람회'의 성공적인 추진을 위한 협력 기반을 강화했다.

'투자광둥' MOU 업무협약식 행사 전경.[사진=월드옥타 제공]

이번 MOU 서명식은 '투자 광둥' 설명회의 부대 행사로 진행됐으며 월드옥타를 비롯해 영중무역협회, 캐나다중국무역이사회, CCPIT 광둥성위원회, 콜롬비아중국무역투자상회 등 5개 기관이 공동 참여했다.

월드옥타는 이번 협약을 계기로 광둥성 및 선전 지역의 산업 인프라, CCPIT 광둥성위원회의 경제협력 네트워크, 전 세계 한인 경제인 네트워크를 연계해 한중 기업 간 교류를 확대하고 국내 기업의 중국 시장 진출과 글로벌 비즈니스 기회 창출을 지원할 계획이다.

이날 행사에는 장궈즈(张国智) 광둥성 부성장, 리칭솽(李庆霜) 중국국제상회 부회장, 천샤오펑(陈小锋) 광둥성무역촉진위원회 회장 등 중국 측 주요 인사와 함께 미중무역전국위원회, 영중무역협회, 캐나다중국무역이사회, 중국스위스상회, 세계한인경제무역협회, 몽골상공회의소, 콜롬비아중국무역투자상회 등 각국 경제단체 및 글로벌 기업 관계자들이 참석했다.

박종범 회장은 MOU 서명식에 앞서 열린 사전 환담회에서 광둥성 인민정부와 광둥성무역촉진위원회에 감사의 뜻을 전하고, 오는 10월 중국 선전에서 개최되는 '2026 한·중 경제무역교류박람회'의 추진 방향을 소개했다.

월드옥타 임직원 단체 사진. [사진=월드옥타 제공]

박 회장은 "선전은 한국 기업의 중국 시장 진출을 위한 중요한 교두보이자 글로벌 시장으로 연결되는 핵심 거점"이라며 "광둥성의 산업 경쟁력과 월드옥타의 글로벌 네트워크를 연계해 이번 박람회가 한중 기업 간 실질 협력은 물론 제3국 시장 진출 기회까지 만들어내는 민간 경제협력 플랫폼이 될 수 있도록 준비해 나가겠다"고 말했다.

이에 장궈즈 광둥성 부성장은 10월 개최 예정인 한·중 경제무역교류박람회에 기대감을 나타냈다.

장 부성장은 "10월은 중국수출입상품교역회(广交会) 등 대형 전시회가 집중되는 중요한 시기"라며 "광둥성도 박람회의 성공을 위해 적극 협력해 이번 행사가 한중 경제무역 협력의 새로운 이정표가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

wodemaya@newspim.com