'내부고발자→피의자' 홍장원, 4차 출석…"종합특검이 계엄과 내란에 국정원 관여 예단"

특검, '합수부 지원·계엄 대외설득' 막판 조사

홍장원 "당일 회의서 협의 없었다" 재차 부인

특검 사무실 앞 1인 시위…"내란범 씌우기" 지적

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 12·3 비상계엄 당시 국가정보원의 계엄사령부 합동수사본부(합수부) 지원 의혹 등과 관련해 홍장원 전 국가정보원 1차장을 4차 소환했다.



홍 전 차장은 26일 오전 9시21분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 도착했다. 홍 전 차장은 출석에 앞서 "가장 중요한 것은 종합특검이 지금 국정원이 당일 불법성 계엄과 내란에 관여하고 있다고 예단하고 있는 것 같다"고 말했다.

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀이 12·3 비상계엄 당시 국가정보원의 계엄사령부 합동수사본부 지원 의혹 등과 관련해 홍장원 전 국가정보원 1차장을 4차 소환했다. 2026.06.26 yek105@newspim.com

이어 "(비상계엄) 당일에 있었던 정무직 회의에서 어떤 내용이 논의됐느냐 하는 부분이 제일 중요한 부분이다"라며 "당일 (혐의와 관련된) 그런 협의가 있지 않았고 그렇기 때문에 국정원은 당시 계엄과 내란 등에 일체 관여된 바가 없다"고 강조했다.

이날 현장에는 종합특검을 규탄하는 1인 시위도 진행됐다. 시위자는 "계엄 해제 의결 때까지 2시간 동안 정치인 체포에 협조하지 않은 홍장원"이라는 문구가 적힌 피켓을 들고 "종합특검은 홍장원의 내란 중요임무 종사자 씌우기를 중단하라"고 주장했다.

이번 조사는 지난달 22일과 이달 11일, 22일에 이은 네 번째 조사다. 홍 전 차장은 비상계엄 선포 직후 국정원에서 열린 정무직 회의와 부서장 회의에 참석해 국군 방첩사령부와 연락체계를 구축하고 계엄사 합수부 지원 방안을 논의했다는 의혹을 받는다.

홍 전 차장은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 이후 계엄 정당화 메시지를 미국 정보기관에 전달하는 과정에 관여했다는 의혹도 받고 있다.

종합특검은 조태용 전 국정원장의 지시에 따라 해외 담당 부서가 계엄 관련 문건을 영문으로 번역해 주한 미국 중앙정보국(CIA) 측에 설명했고, 홍 전 차장이 이 과정을 보고받고 재가한 것으로 의심하고 있다.

다만 홍 전 차장은 앞선 조사에서 제기된 의혹들을 전면 부인했다. 그는 지난 22일 3차 조사 출석 당시에도 계엄 당일 회의에서 합수부 지원이 논의됐는지에 대해 "합수부의 '합' 자도 나온 적 없다"는 취지로, 지난달 첫 조사에서는 "조태용 전 원장으로부터 (CIA 관련) 받은 지시가 없다고 여러 번 답했다"는 취지로 반박했다.

당초 홍 전 차장은 윤 전 대통령 탄핵심판과 내란특검 수사 과정에서 '정치인 체포 지시' 증언을 한 핵심 인물이었으나, 종합특검이 내란중요임무종사 혐의로 국정원 관계자 총 6명을 입건하면서 함께 피의자 신분으로 전환됐다.

같은 혐의를 받는 김태효 전 국가안보실 1차장에 대한 구속영장 청구 가능성도 거론되는 만큼, 국정원 내에서 같은 의혹의 보고·결재 라인으로 지목된 홍 전 차장에 대한 신병 처리 방향도 주목된다.

종합특검은 이날 조사에서 앞선 세 차례 조사 내용과 국정원 압수수색을 통해 확보한 물증, 관계자 진술 등을 종합적으로 대조할 전망이다.

yek105@newspim.com