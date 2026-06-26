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'내부고발자→피의자' 홍장원, 4차 출석…"종합특검이 계엄과 내란에 국정원 관여 예단"

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  • 종합특검이 26일 홍장원 전 국정원 1차장을 내란중요임무종사 등 혐의로 네 번째 소환했다.
  • 홍 전 차장은 계엄·내란 및 CIA 전달 관여 의혹을 전면 부인하며 국정원은 불법 계엄에 관여하지 않았다고 주장했다.
  • 특검은 압수수색 물증과 진술을 토대로 홍 전 차장 신병 처리 여부를 검토할 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

특검, '합수부 지원·계엄 대외설득' 막판 조사
홍장원 "당일 회의서 협의 없었다" 재차 부인
특검 사무실 앞 1인 시위…"내란범 씌우기" 지적

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 12·3 비상계엄 당시 국가정보원의 계엄사령부 합동수사본부(합수부) 지원 의혹 등과 관련해 홍장원 전 국가정보원 1차장을 4차 소환했다.

홍 전 차장은 26일 오전 9시21분께 경기 과천시 종합특검 사무실에 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 도착했다. 홍 전 차장은 출석에 앞서 "가장 중요한 것은 종합특검이 지금 국정원이 당일 불법성 계엄과 내란에 관여하고 있다고 예단하고 있는 것 같다"고 말했다.

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀이 12·3 비상계엄 당시 국가정보원의 계엄사령부 합동수사본부 지원 의혹 등과 관련해 홍장원 전 국가정보원 1차장을 4차 소환했다. 2026.06.26 yek105@newspim.com

이어 "(비상계엄) 당일에 있었던 정무직 회의에서 어떤 내용이 논의됐느냐 하는 부분이 제일 중요한 부분이다"라며 "당일 (혐의와 관련된) 그런 협의가 있지 않았고 그렇기 때문에 국정원은 당시 계엄과 내란 등에 일체 관여된 바가 없다"고 강조했다.

이날 현장에는 종합특검을 규탄하는 1인 시위도 진행됐다. 시위자는 "계엄 해제 의결 때까지 2시간 동안 정치인 체포에 협조하지 않은 홍장원"이라는 문구가 적힌 피켓을 들고 "종합특검은 홍장원의 내란 중요임무 종사자 씌우기를 중단하라"고 주장했다.

이번 조사는 지난달 22일과 이달 11일, 22일에 이은 네 번째 조사다. 홍 전 차장은 비상계엄 선포 직후 국정원에서 열린 정무직 회의와 부서장 회의에 참석해 국군 방첩사령부와 연락체계를 구축하고 계엄사 합수부 지원 방안을 논의했다는 의혹을 받는다.

홍 전 차장은 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 이후 계엄 정당화 메시지를 미국 정보기관에 전달하는 과정에 관여했다는 의혹도 받고 있다.

종합특검은 조태용 전 국정원장의 지시에 따라 해외 담당 부서가 계엄 관련 문건을 영문으로 번역해 주한 미국 중앙정보국(CIA) 측에 설명했고, 홍 전 차장이 이 과정을 보고받고 재가한 것으로 의심하고 있다.

다만 홍 전 차장은 앞선 조사에서 제기된 의혹들을 전면 부인했다. 그는 지난 22일 3차 조사 출석 당시에도 계엄 당일 회의에서 합수부 지원이 논의됐는지에 대해 "합수부의 '합' 자도 나온 적 없다"는 취지로, 지난달 첫 조사에서는 "조태용 전 원장으로부터 (CIA 관련) 받은 지시가 없다고 여러 번 답했다"는 취지로 반박했다.

당초 홍 전 차장은 윤 전 대통령 탄핵심판과 내란특검 수사 과정에서 '정치인 체포 지시' 증언을 한 핵심 인물이었으나, 종합특검이 내란중요임무종사 혐의로 국정원 관계자 총 6명을 입건하면서 함께 피의자 신분으로 전환됐다.

같은 혐의를 받는 김태효 전 국가안보실 1차장에 대한 구속영장 청구 가능성도 거론되는 만큼, 국정원 내에서 같은 의혹의 보고·결재 라인으로 지목된 홍 전 차장에 대한 신병 처리 방향도 주목된다.

종합특검은 이날 조사에서 앞선 세 차례 조사 내용과 국정원 압수수색을 통해 확보한 물증, 관계자 진술 등을 종합적으로 대조할 전망이다.

yek105@newspim.com

 

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'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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