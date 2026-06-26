부산시 '제2차 도시철도망 구축계획' 확정…국토부 최종 승인

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10개 노선, 145.66km 확충 계획 수립

후속 절차 착수로 교통망 구축 가속화



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 제2차 도시철도망 구축계획의 정부 승인을 받으면서 향후 10년간 도시철도 확충의 밑그림을 확정했다.

시는 26일 국토교통부가 제2차 부산광역시 도시철도망 구축계획(2026~2035)을 최종 승인·고시했다고 밝혔다.

해당 계획은 지난해 6월 국토부에 승인 신청한 이후 관련 절차를 거쳐 확정됐다.

도시철도망 구축계획 노선도[사진=부산시] 2026.06.26

시는 계획 수립 과정에서 국토부 사전검토와 시의회 의견청취, 공청회, 관계기관 협의 등을 진행했으며 국가교통위원회 심의를 통해 타당성과 정책 부합성을 인정받았다. 이번 승인으로 개별 도시철도 사업 추진을 위한 기반이 마련됐다는 평가다.

이번 계획은 도시철도법에 따른 10년 단위 법정계획으로, 향후 도시철도 건설의 기본 방향을 담고 있다. 가덕도신공항, 북항재개발, 에코델타시티, 센텀2지구 등 주요 개발사업과 교통 여건 변화를 반영해 수립됐다.

계획에는 총 10개 노선, 연장 145.66km 규모의 대상 노선이 포함됐다. 부산형 급행철도를 비롯해 부산항선, 정관선, 송도선, 강서선, 기장선, 연산제2센텀선, 오시리아선과 도시철도 1·2호선 급행화 등이 반영됐다. 오륙도선 등 4개 노선은 후보 노선으로 제시됐다.

시는 향후 노선별로 예비타당성조사와 기본계획 수립 등 후속 절차를 추진할 계획이다. 부산항선은 올해 하반기 예비타당성조사 대상사업 신청을 시작으로 사업화에 착수할 방침이다. 기본계획 수립 용역을 예비타당성조사와 병행하는 방안도 검토 중이다.

부산항선을 중심으로 문현~시민공원, 대연~오륙도를 잇는 연결지선 도입을 검토해 원도심과 해안권을 연결하는 교통망 구축을 추진할 계획이다.

임경모 도시혁신균형실장은 "도시철도망 확충을 통해 시민 이동 편의를 높이고 도시 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com