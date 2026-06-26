[종합] 한국 선박 8척 호르무즈 해협 통과…5척 남았다

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25일 해협 추가 통과…선원 37명 승선

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국 선박 8척이 호르무즈 해협을 추가로 빠져나왔다. 해협 내측에 대기 중인 선박은 5척 뿐이다.

해양수산부는 "호르무즈 해협 내측에 대기 중이던 우리 선사 운용선박 8척이 해협을 통과해 정상 항해 중에 있다"고 26일 밝혔다.

이들 선박에는 우리 선원 총 37명이 승선하고 있으며, 이 중 1척의 목적지는 우리나라이고, 나머지는 다른 국가로 파악됐다.

이날 오전 9시 기준, 8척이 해협 외측으로 통과함에 따라 현재 해협 내측에 대기 중인 우리 선박은 5척으로 확인됐다.

한국인 선원은 우리선박에 17명, 외국선박에 30명(우리선원 3명이 승선중인 외국선박 1척이 해협 통과), 총 47명이 승선하고 있는 것으로 파악됐다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.26 dream@newspim.com

해수부는 외교부를 통해 우리 선박 통항을 위한 외교적 지원과 더불어 해당 선박들이 통항하는 동안 실시간 모니터링과 통항 정보를 제공하는 등 안전 운항을 지원하고 있다.

해협 내측에 대기 중인 우리 선박 5척에 대해서도 통항 관련 동향 및 정보 제공을 통해서 선사 자체 운항계획 수립과 향후 안전한 통항을 지원할 계획이다.

해수부 관계자는 "현재 수리 중인 1척을 제외한 선박의 경우 유관국 협의와 자체 운항 일정(화물 선적 등)에 따라 통항할 계획"이라고 밝혔다.

다만 "통항 관련 항로, 선사, 선명 등 선박과 관련한 구체적인 정보는 선원 및 선사의 의견을 반영해 공개할 수 없다"고 설명했다.

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