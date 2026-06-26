한패스, 필리핀 EMI·스테이블코인 인프라 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현지 거점 마련·전자화폐업 라이선스 취득 준비



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한패스가 필리핀 현지 거점 마련과 전자화폐업(EMI) 라이선스 취득을 추진한다. 스테이블코인 기반 송금·정산 인프라 구축도 단계적으로 준비하고 있다.

26일 핀테크 기업 한패스는 필리핀 시장에서 현지 거점 확보와 EMI 라이선스 취득을 추진하고 있다고 밝혔다. 회사는 이를 기반으로 현지 환전·송금 운영, 전자지갑 연계, 외국인 근로자 송출 서비스 등으로 사업 영역을 넓힌다는 구상이다.

한패스는 필리핀을 글로벌 송금 사업의 주요 시장으로 보고 있다. 회사는 필리핀이 해외 거주 근로자 송금 수취 규모가 큰 국가 중 하나이며, 한국 내 외국인 근로자의 주요 송금 대상국이라고 설명했다.

한패스 로고. [사진=한패스]

EMI 라이선스는 필리핀 중앙은행(BSP)이 부여하는 전자화폐업 관련 자격이다. 해당 라이선스를 취득하면 전자지갑 발행, 가맹점 결제, 송금·환전 등 전자화폐 기반 금융 서비스를 제공할 수 있다.

한패스는 EMI 라이선스를 통해 한국발 송금이 필리핀 현지에서 단순 수취에 그치지 않고 결제, 저축, 재이체 등으로 이어지는 통합 금융 서비스 구조를 구축할 계획이다.

한패스는 지난달 25일 피노라글로벌과 업무협약을 체결했다. 양사는 필리핀 환전 라이선스, 가상자산·토큰증권(STO) 거래소 인프라 연계, 기술·데이터·컴플라이언스 인프라 상호 공유 등을 추진하기로 했다.

양사는 협약일로부터 30일 이내 공동 실무 협의체를 구성하고, 세부 사업별 별도 계약을 단계적으로 진행할 예정이다.

한패스가 준비 중인 스테이블코인 기반 해외송금·정산 구조는 해외 파트너사로 자금을 전송한 뒤 현지에서 법정통화로 환전·지급하는 방식이다. 회사는 이를 통해 파트너사의 사전 예치 부담을 줄이고 정산 속도를 개선하는 것을 목표로 하고 있다.

한패스는 해당 인프라에 자금세탁방지(AML), 고객확인(KYC), 트래블룰 등 규제 체계를 동일하게 적용하는 방향으로 설계하고 있다. 스테이블코인 기반 구조는 송금·정산 효율을 높이기 위한 수단으로 준비 중이다.

한패스는 2017년 설립된 핀테크 플랫폼 기업이다. 외국인을 위한 금융 서비스를 표방하고 있으며, 핵심 서비스는 해외 송금이다. 회사는 50여개 글로벌 송금취급업체(MTO) 네트워크를 기반으로 200여개 국가에 송금 가능한 인프라를 구축했다고 밝혔다.

지난 5월 말 기준 한패스의 월간활성이용자(MAU)는 48만2000명이다. 이는 전년 동기 대비 26.5% 증가한 수치다.

이근주 한패스 대표는 "필리핀은 한패스의 글로벌 송금 전략에서 가장 중요한 시장 중 하나"라며 "EMI 라이선스 취득과 현지 인프라 확보를 통해 단순 송금사를 넘어 종합 디지털 금융 서비스 사업자로 도약하겠다"고 말했다.

이어 "스테이블코인 기반 정산 구조까지 결합해 한국-필리핀 회랑에서 빠르고 투명한 외국인 금융 서비스를 제공하는 것이 목표"라고 말했다.

dconnect@newspim.com