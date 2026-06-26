[인터뷰] 정영철 영동군수 "민선9기, 군민이 체감하는 성과로 완성"

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민선8기 성과 기반…"영동 미래 100년 토대 강화"

농어촌기본소득·군립목욕탕·APC 건립 등 추진

"군민 신뢰가 재선 원동력…통합과 실행력으로 보답"

[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 정영철 충북 영동군수는 민선 9기 군정 운영 방향으로 "민선 8기의 성과를 군민의 삶 속 성과로 완성하고 영동의 미래 100년 기반을 더욱 탄탄하게 다지겠다"고 밝혔다.

재선에 성공한 정 군수는 26일 <뉴스핌>과 진행한 서면 인터뷰에서 "군민의 신뢰가 가장 큰 원동력이었다"며 "이번 재선은 더 큰 책임을 부여한 준엄한 명령으로 받아들이고 있다"고 강조했다.

정영철 영동군수. [사진=영동군] 2026.06.26 baek3413@newspim.com

그는 민선 8기 동안 2025 영동세계국악엑스포 성공 개최, 국립국악원 영동분원 유치 기반 마련, 국립보훈요양원 유치 등 주요 성과를 거론하며 "민선 9기에는 군민이 체감하는 변화로 완성하겠다"고 말했다.

특히 실행력을 높여 지역 경제, 농업, 복지 전반에서 실질적 성과를 내겠다는 구상이다.

다음은 정 군수와의 일문일답.

- 민선 9기 재선 승리의 원동력은?

▲ 민선 9기 재선 승리의 가장 큰 원동력은 군민 여러분의 신뢰라고 생각한다.

민선 8기 동안 '군민과의 약속은 반드시 지킨다'는 자세로 현장에서 답을 찾고 영동 발전을 위한 예산과 사업 확보에 쉼 없이 뛰어왔다.

그 결과 2025 영동세계국악엑스포 성공 개최, 국립국악원 영동분원 유치 기반 마련, 충북권 국립보훈요양원 유치, 지방소멸대응기금 최고 등급 선정, 공약 이행 평가 최우수 등 의미 있는 성과를 만들어냈다.

이러한 변화와 성과를 군민들이 평가해 주신 결과라고 본다.

이번 승리는 개인의 승리가 아니라 영동의 미래를 위한 군민의 선택이며 더 낮은 자세로 군민 모두를 위해 일하겠다.

- 민선 9기 영동군정 방향은?

▲ 핵심 방향은 민선 8기의 성과를 군민의 삶 속 성과로 완성하고 영동의 미래 100년 기반을 더 탄탄하게 다지는 것이다.

민선 8기가 변화의 씨앗을 뿌린 시기였다면 민선 9기는 그 결실을 수확하는 시기다.

지역 경제, 복지, 농업, 관광 등 전 분야에서 마련한 기반을 토대로 군민이 체감하는 변화를 만들어 가겠다.

이미 이룬 성과들을 군민 개개인의 삶 속에서 실질적으로 느낄 수 있도록 실행력을 더욱 높이겠다.

정영철 영동군수. [사진=영동군]2026.06.26 baek3413@newspim.com

- 민선 9기 역점 사업 3가지를 꼽는다면?

▲ 먼저 영동형 농어촌 기본소득 지급이다.

시범 사업 선정에서 제외된 점은 아쉽지만 군비부터 신속히 투입해 하반기 중 전 군민 지급에 착수하겠다.

다음은 군립 목욕탕(힐링 온 허브 센터) 건립이다.

부족한 목욕 인프라 문제를 해소해 군민 생활 복지를 높이겠다.

세 번째로는 과수 거점 산지 유통센터(APC) 건립이다. 집하·선별·저장·출하 기능을 갖춘 복합 시설을 구축해 농산물 제값 받기와 농가 소득 증대를 이끌겠다.

- 어떤 군수가 되고 싶은가?

▲ 군민의 삶을 가장 가까이에서 살피고 약속을 성과로 증명하는 군수가 되고 싶다.

군수는 권한이 아닌 책임의 자리라고 생각한다. 농민, 소상공인, 청년과 어르신의 목소리를 현장에서 직접 듣고 정책에 반영하겠다.

지지 여부와 관계없이 모든 군민을 아우르는 통합의 군정을 펼치겠다.

- 군민에게 당부하고 싶은 말은?

▲ 민선 9기 군정을 맡겨 주신 군민 여러분께 깊이 감사드린다.

영동형 농어촌 기본소득, 군립 목욕탕, 산지 유통센터 건립 등 약속한 공약을 속도감 있게 추진하겠다.

초심을 잃지 않고 현장을 중심으로 군정을 운영해 살맛 나는 영동, 더 활기찬 영동을 만들어 가겠다.

baek3413@newspim.com