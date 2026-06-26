여름철, 혈당 관리 돕는 그린 푸드 3가지

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 최근 혈당 관리에 대한 관심이 높아지는 가운데 식이섬유가 풍부한 녹색 식재료가 여름철 건강 식단으로 주목받고 있다.

시장조사기관 엠브레인이 실시한 '혈당 관리 및 저속노화 트렌드 관련 인식 조사'에 따르면 응답자의 84.1%는 혈당을 젊을 때부터 관리해야 한다고 답했으며, 79.8%는 식단 관리만으로도 혈당 질환 예방에 도움이 된다고 응답했다.

여름철에는 고온다습한 환경으로 체내 리듬이 변하면서 혈당 관리에 더욱 주의가 필요하다는 의견도 나온다. 땀 배출이 많아지면 탈수로 인해 혈액 농도가 높아질 수 있고, 활동량이 많을 경우 저혈당 증상이 나타날 가능성도 있기 때문이다.

전문가들은 식이섬유가 풍부한 자연 식품이 식후 혈당 상승 속도를 완만하게 하는 데 도움을 줄 수 있다고 설명한다. 이에 따라 그린키위, 오이, 브로콜리 등이 여름철 식단에 활용할 수 있는 대표적인 녹색 식재료로 소개되고 있다.

[이미지=제스프리]

제스프리에 따르면 그린키위 100g에는 2.3g의 식이섬유가 함유돼 있다. 회사 측은 수용성 식이섬유인 펙틴과 소화 효소 액티니딘 등이 포함돼 있으며, 혈당 관리와 장 건강에 도움이 될 수 있다고 설명했다.

뉴질랜드 생물경제과학연구소 존 먼로 박사의 연구에서는 식사 30분 전에 키위를 섭취했을 때 혈당 반응 완화 효과가 나타났다고 보고됐다. 제스프리 그린키위의 혈당지수(GI)는 51로 저혈당 식품 범주에 속한다.

오이는 혈당지수(GI)가 15 수준으로 알려져 있으며, 수분 함량이 약 95%에 달한다. 식이섬유와 칼륨을 함유하고 있어 여름철 수분 보충과 식단 관리에 활용되고 있다. 샐러드와 냉국 등 다양한 형태로 섭취할 수 있는 점도 특징이다.

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브로콜리는 식이섬유와 비타민C, 베타카로틴 등을 함유한 녹색 채소다. 브로콜리에 포함된 설포라판은 대사 건강과 관련한 연구가 진행되고 있는 식물성 화합물로 알려져 있다. 브로콜리는 데치거나 찌는 방식으로 조리해 샐러드와 냉채 등에 활용할 수 있다.

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