社交媒体带火韩国香蕉牛奶 成外国游客来韩必买饮品之一

纽斯频通讯社首尔6月26日电 随着韩国旅游热持续升温，韩国特色饮品——香蕉牛奶正成为外国游客来韩旅游的热门饮品。从便利店到服装店、美妆店，再到民宿，不少商家纷纷增加香蕉牛奶销售，以满足不断增长的外国游客需求。

【插图=AI生成】

走访调查首尔明洞商圈发现，一家大型服装店内专门增设冷藏柜销售香蕉牛奶。店员表示，由于外国游客购买需求旺盛，店铺近期开始销售香蕉牛奶，目前销量十分可观。

随着社交媒体传播持续发酵，香蕉牛奶已成为外国游客体验韩国文化的重要商品之一。社交平台Threads上一则介绍明洞服装店销售香蕉牛奶的帖子浏览量达56万次，不少网友留言称，经常看到外国游客在便利店购买香蕉牛奶，并与咖啡混合饮用。

近期，多段外国游客在韩国便利店大量购买香蕉牛奶的视频也在社交媒体广泛传播，引发关注。

除零售渠道外，香蕉牛奶还成为部分民宿接待外国游客的"欢迎饮品"。一位在明洞经营民宿的业主表示，今年年初开始改用香蕉牛奶作为入住欢迎饮品，受到外国住客欢迎。

他说，此前提供的是矿泉水和果汁，后来看到大量外国游客在社交媒体分享饮用香蕉牛奶的视频，希望借此让游客体验韩国特色生活文化。

在首尔弘大、光化门等外国游客聚集地区，不少民宿的入住评价中也多次提到香蕉牛奶，称冰箱或公共厨房长期备有该饮品。

不少外国游客表示，他们最初是通过社交媒体或韩剧了解到香蕉牛奶，并因此产生兴趣。

来自中国的24岁游客表示，自己原本是到明洞购买饰品，在店内看到经常出现在社交平台"小红书"上的香蕉牛奶后立即购买，品尝后认为味道很好。

记者在明洞多家大型美妆店、韩国食品超市和便利店看到，香蕉牛奶均被摆放在醒目位置，货架上的商品销售速度较快，工作人员需要不断补货。

一位便利店工作人员表示，目前店内约80%至90%的顾客为外国游客，香蕉牛奶与三角饭团、三明治一样，往往刚上架便很快售罄，不少游客结账后还会拍照或录制视频分享到社交媒体。

文化评论家表示，香蕉是外国消费者熟悉的水果，因此香蕉牛奶较容易被接受。同时，香蕉牛奶作为韩国具有代表性的饮品，也满足了外国游客希望体验韩国本土生活方式的消费需求。与过去外国游客更多关注泡菜、烤肉等传统餐饮相比，如今越来越多年轻游客开始关注零食、甜点和街头小吃等更具日常生活特色的韩国食品。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社