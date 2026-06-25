한국 남자 배구 대표팀, AVC컵서 오만에 진땀승…풀세트 접전 끝 조 1위

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자 배구 대표팀(세계 28위)이 2026 아시아배구연맹(AVC)컵 조별리그 3차전에서 오만(78위)을 상대로 접전 끝에 이겼다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국은 25일(한국시간) 인도 아메다바드 비어 사바르카르 스포츠 콤플렉스에서 열린 대회 조별리그 B조 3차전에서 오만을 세트 스코어 3-2(23-25 25-23 25-13 26-28 17-15)로 꺾었다.

[서울=뉴스핌] 아시아배구연맹(AVC)컵에 참가한 한국 남자배구 대표팀. [사진=아시아배구연맹]

세계랭킹 28위 한국은 78위 오만을 상대로 쉽게 경기를 풀지 못했다. 풀세트 접전 끝에 승점 2를 챙긴 한국은 2승 1패, 승점 6으로 태국을 세트 득실률에서 앞서 B조 1위에 올랐다. 이번 대회는 조 2위까지 준결승 토너먼트 티켓을 부여한다.

한국은 1세트부터 흔들렸다. 오만의 높이에 고전하며 끌려갔다. 23-24에서 차영석의 공격이 코트를 벗어나며 첫 세트를 내줬다. 대신 2세트에서는 속공을 앞세워 반격해 승부를 원점으로 돌렸다.

3세트는 한국의 흐름이었다. 중반 황택의가 2연속 서브 득점으로 분위기를 가져왔고, 한국은 25-13으로 세트를 따내며 역전에 성공했다. 하지만 4세트에서 한국은 오만의 변칙 공격에 고전하며 22-24까지 밀렸다. 상대 범실로 듀스를 만들었지만, 리시브 불안 속 다이렉트 공격을 허용하며 다시 동점이 됐다. 하지만 한국은 마지막 5세트에서 듀스 접전 끝에 17-15로 간신히 경기를 마무리했다.

정한용(대한항공)이 22점으로 한국 공격을 이끌었다. 신호진(현대캐피탈)과 임재영(대한항공)도 각각 15점을 올리며 승리에 힘을 보탰다.

한국은 앞서 태국과의 첫 경기에서 2-3으로 패한 뒤 인도네시아를 3-0으로 꺾었다. 오만전 승리로 조 1위를 지킨 한국은 26일 카타르와 조별리그 최종전을 치른다.

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