'세계 27위' 남자 배구대표팀, '61위' 태국에 충격패... AVC컵 4강행 빨간불

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 남자배구 대표팀이 2026 아시아배구연맹(AVC)컵 첫 경기에서 태국에 덜미를 잡히며 준결승 진출 경쟁에 비상이 걸렸다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국 남자배구 대표팀은 21일(한국시간) 인도 아메다바드 비어 사바르카르 스포츠 콤플렉스에서 열린 대회 조별리그 B조 1차전에서 태국에 세트스코어 2-3(17-25, 26-24, 25-21, 18-25, 7-15)으로 패했다.

[서울=뉴스핌] 한국 남자배구 대표팀이 AVC컵 조별리그 1차전에서 태국에게 세트 스코어 2-3으로 패했다. [사진 = AVC] 2026.06.21 wcn05002@newspim.com

세계랭킹 27위인 한국은 61위 태국을 상대로 예상치 못한 패배를 당하며 승점 1점 획득에 그쳤다. B조에는 한국과 태국을 비롯해 카타르(22위), 오만(72위), 인도네시아(53위)가 속해 있으며, 조 2위 안에 들어야 준결승 토너먼트에 진출할 수 있다.

더욱 아쉬운 것은 경기 흐름이었다. 한국은 1세트를 17-25로 허무하게 내주며 불안하게 출발했다. 리시브와 공격 모두 흔들리며 세트 중반 이후 점수 차가 크게 벌어졌고 반격의 실마리를 찾지 못했다.

하지만 2세트에서 반격에 성공했다. 24-20까지 앞서며 손쉽게 세트를 가져오는 듯했지만 태국의 강한 서브에 흔들리며 4연속 실점, 듀스를 허용했다. 위기 상황에서 신호진(현대캐피탈)의 오픈 공격과 차영석(KB손보)의 블로킹 득점이 터지면서 가까스로 세트를 따냈다.

분위기를 탄 한국은 3세트까지 가져가며 세트스코어 2-1 역전에 성공했다. 신호진을 중심으로 공격이 살아났고 블로킹도 살아나면서 승기를 잡는 듯했다.

그러나 4세트가 문제였다. 15-16까지 팽팽하게 맞섰지만 이후 집중력이 급격히 떨어졌다. 범실이 늘어났고 수비 조직력도 흔들리면서 연속 실점을 허용했다. 결국 세트를 내주며 승부는 마지막 5세트로 향했다.

[서울=뉴스핌] 한국 남자배구 대표팀이 AVC컵 조별리그 1차전에서 태국에게 세트 스코어 2-3으로 패했다. [사진 = AVC] 2026.06.21 wcn05002@newspim.com

최종 5세트에서는 완전히 무너졌다. 5-6 상황에서 서브 범실과 공격 범실이 잇따라 나왔고, 신호진의 공격마저 태국 블로커들에게 연속 차단당했다. 순식간에 점수 차가 벌어졌고 한국은 7-15로 무릎을 꿇었다.

기록에서도 태국의 우세가 드러났다. 한국은 블로킹에서 8개를 기록해 태국의 13개에 크게 밀렸고, 서브 에이스도 2개에 그쳐 태국의 4개보다 적었다. 승부처마다 나온 범실과 블로킹 열세가 결국 패배로 이어졌다.

신호진은 양 팀 통틀어 최다인 21점을 기록하며 분전했고, 임재영(대한항공)도 13점을 올렸지만 팀 패배를 막기에는 역부족이었다.

한국 입장에서는 다행인 소식도 있다. 같은 조 강력한 경쟁 상대인 카타르가 이날 오만에 세트스코어 2-3으로 패하는 이변이 발생했다. 조별리그 순위 경쟁이 더욱 혼전 양상으로 흐르게 된 것이다.

다만 한국은 더 이상 물러설 곳이 없다. 조별리그 첫 경기에서 승점 2점 대신 1점에 그친 만큼 남은 경기에서 반드시 승리를 쌓아야 한다. 특히 21일 열리는 인도네시아전은 사실상 준결승 진출의 분수령이 될 전망이다.

한편 태국은 한국 배구 팬들에게 익숙한 박기원 감독이 지휘하고 있다. 대한항공과 한국 남자대표팀 사령탑을 지냈던 박 감독은 2023년부터 태국 대표팀을 맡고 있으며, 이번 대회 첫 경기에서 한국을 꺾는 이변을 연출했다.

한국은 인도네시아전 이후 오만, 카타르와 차례로 맞붙는다. 4강 진출을 위해서는 남은 경기에서 반등이 절실하다.

wcn05002@newspim.com