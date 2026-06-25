용인특례시, 6·25전쟁 제76주년 기념행사…국가 유공자 예우 다짐

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 25일 시청 에이스홀에서 '6·25전쟁 제76주년, 정전협정 제73주년 기념행사'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 6·25전쟁 당시 대한민국의 자유와 민주주의를 지키기 위해 싸운 참전용사들의 공헌을 되새기고 참전유공자와 유가족에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

25일 용인특례시청 에이스홀에서 '6·25전쟁 제76주년 정전협정, 제73주년 기념행사'가 열렸다.[사진=용인시]

이날 행사에는 용인특례시와 군부대 관계자, 6·25 참전유공자와 유족, 보훈단체 관계자 등 300여 명이 참석했다.

참석자들은 전쟁의 참상을 기억하고 참전용사들의 희생 위에 세워진 오늘의 대한민국을 되돌아보며 묵념과 박수로 감사의 뜻을 전했다.

시는 6·25전쟁에 참전한 고 채형근 제3보병사단 육군 중사에게 금성충무 무공훈장을, 고 박종오 제11보병사단 육군 하사 유족에게 은성화랑 무공훈장을 각각 전수했다.

두 고인은 생전 전장에서의 공훈을 인정받았으나 당시 전달되지 못한 훈장을 뒤늦게 가족의 품으로 돌려받게 됐다.

또한 시는 '호국 보훈의 달'을 맞아 국가를 위해 헌신해 온 보훈가족과 안보·호국정신 함양에 기여한 시민 25명을 '호국 보훈의 달 유공자'로 선정하고 표창을 수여했다. 수상자들은 지역사회에서 보훈문화 확산과 안보의식 제고에 앞장서 온 공로를 인정받았다.

류광열 용인특례시 제1부시장은 기념사를 통해 "1950년 6월 25일 기습적인 남침으로 우리 민족은 씻을 수 없는 상처를 입었지만 참전용사들이 지켜낸 대한민국은 무너지지 않았다"며 "오늘 우리 세대가 번영을 누리고 대한민국이 세계 경제대국이자 자유를 이룬 나라로 우뚝 설 수 있었던 것은 참전용사들의 헌신과 희생 덕분"이라고 말했다.

이어 "시는 참전용사와 보훈가족을 예우하는 데 더욱 힘쓰고 그분들의 희생이 헛되지 않도록 자유와 평화를 지키는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

서귀섭 6·25참전유공자회 용인특례시지회장은 "참전용사들은 역사의 증인이자 살아 있는 애국정신의 표상이며 모두가 기억해야 할 영웅"이라며 "대한민국은 이들의 희생을 결코 잊지 않을 것이며 이번 기념식이 자유와 평화의 가치를 다시 마음에 새기는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.

한편 용인특례시는 호국보훈의 달인 6월을 맞아 6·25전쟁의 참상을 알리고 시민의 안보의식을 높이기 위한 '6·25전쟁 사진 기록 전시회'를 운영하고 있다.

전시는 무공수훈자회 용인특례시지회 주관으로 시청 1층 로비에서 열리고 있으며 26일 오전까지 이어질 예정이다.

전시장에는 전쟁 당시 기록 사진과 사료 등이 전시돼 시민들이 전쟁의 현실과 희생의 무게를 체감할 수 있게 했다.

seraro@newspim.com