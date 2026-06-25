경기신보 고객 현장서 '2026년 제2회 고객자문위원회' 개최

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신규 고객자문위원으로 위촉된 ㈜대성산업(남양주 소재) 사업장서 진행돼..."제안된 의견 면밀히 검토"

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기신용보증재단(경기신보)은 25일 '2026년 제2회 고객자문위원회'(자문위원회)를 개최했다고 밝혔다.

고객자문위원회 후 기념촬영 모습. [사진=경기신보]

경기신보의 자문위원회는 현장중심·고객중심 경영철학을 기반으로 고객의 다양한 의견을 정책에 반영하기 위해 운영되는 현장 소통형 자문기구다.

이번 자문위원회는 고객의 목소리를 보다 가까이에서 청취하고자 재단 회의실이 아닌 신규 고객자문위원으로 위촉된 ㈜대성산업(남양주 소재) 사업장에서 진행됐다.

시석중 이사장과 자문위원들은 현장을 둘러보며 실제 경영 환경과 기업 운영 과정에서의 애로사항을 직접 확인하고 다양한 현장 의견을 청취했다.

자문위원들은 현장에서 체감하는 경영 애로와 지원 수요를 중심으로 다양한 정책 의견을 제안했다. 경기신보는 이날 제안된 의견을 면밀히 검토해 향후 정책과 제도 운영에 적극 반영해 나갈 계획이다.

시석중 이사장은 "바쁘신 일정에도 현장의 목소리를 공유해 주시고 다양한 의견을 제안해 주신 고객자문위원 여러분께 감사드린다"며 "정책은 현장에서 출발해 고객이 체감할 수 있는 변화로 이어져야 하는 만큼 오늘 들은 생생한 목소리가 실질적인 제도 개선과 지원 확대에 반영될 수 있도록 면밀히 검토하겠다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com