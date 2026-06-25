안산시의회, 6·25전쟁 제76주년 행사 참석

AI 핵심 요약beta
- 안산시의회와 제10대 당선인들이 25일 보훈회관에서 열린 6·25전쟁 76주년 행사에 참석했다
- 이번 행사는 참전용사의 공헌을 기리고 안보 의식을 높이기 위해 영상 상영·포상·기념사 등으로 진행됐다
- 박태순 의장은 참전유공자에게 감사 인사를 전하며 예우와 지원 제도 개선에 힘쓰겠다고 밝혔다
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시의회 박태순 의장, 한명훈 기획행정위원장, 현옥순 의회운영부위원장, 김유숙 기획행정부위원장, 이진분, 선현우 의원 및 염정우, 유민희, 김태성 당선인은 25일 안산시 보훈회관에서 열린 '6·25전쟁 제76주년 행사'에 참석했다.
의회에 따르면 이번 행사는 6·25전쟁 76주년을 기념해 국가를 위해 헌신한 참전용사들의 공헌을 기리고 안보 의식을 제고하기 위해 개최됐다. 행사 내용으로는 6·25전쟁 영상 상영, 묵념, 국가유공자 및 유족 포상, 기념사, 6·25 노래 제창과 만세삼창 등이 포함됐다.
참석한 시의원들과 10대 의회 의원 당선인들은 경건한 분위기 속에서 의식에 임하며 참전용사들의 숭고한 희생과 전쟁의 교훈과 국가안보의 중요성을 되새겼다.
박태순 의장은 이날 인사말에서 "안산도 6·25 전쟁으로 큰 상처를 입은 지역 중 하나"라고 전하며 "전쟁의 고통을 경험하고 조국을 지켜낸 6·25 참전유공자 분들께 감사의 뜻을 전한다. 시의회는 앞으로도 참전유공자 분들이 자부심을 느끼며 지낼 수 있도록 예우와 지원 제도 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.
이외에도 이날 행사에는 이민근 시장과 지역 보훈단체장, 6·25 참전유공자회 안산시지회 회원 및 시민 등 100여 명이 참석해 의미를 더했다.
1141world@newspim.com