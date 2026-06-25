고양시 '6·25전쟁 제76주년 기념식' 개최

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시는 25일 6·25 전쟁 76주년 기념행사를 열었다
- 행사에서는 참전유공자와 유가족 등 300여명이 참석해 희생을 기렸다
- 고양시는 국가유공자 예우 강화와 호국보훈 가치 확산 사업을 이어가겠다고 밝혔다
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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 25일 고양어울림누리 별모래극장에서 '6·25 전쟁 제76주년 기념행사'를 열고 나라를 위해 헌신한 참전유공자들의 희생정신을 기렸다고 빍혔다.
'영웅이 지켜낸 대한민국, 세계 속에 빛나다'를 주제로 마련된 이번 행사에는 6·25 전쟁 참전유공자와 유가족을 비롯해 이동환 시장, 고양시의회 의장, 도·시의원, 보훈·안보단체 관계자 등 300여 명이 참석했다.
기념식은 순국선열 및 호국영령에 대한 묵념을 시작으로 대회사, 유공자 표창, 기념사, 6·25의 노래 제창 순으로 진행됐으며, 참전 영웅들의 기억을 담은 감동적인 기념 영상도 상영됐다.
이동환 시장은 기념사를 통해 "대한민국의 자유와 평화는 국가를 위해 헌신한 참전유공자들의 희생 위에 세워진 것"이라며 "이번 자리가 호국 영웅들의 고귀한 희생을 기억하고 그 뜻을 계승하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"고 말했다.
한편 시는 앞으로도 국가유공자와 보훈가족에 대한 예우를 강화하고 시민들과 함께 호국 보훈의 가치를 공유하는 다양한 사업을 추진해 나갈 계획이다.
skyimhan@newspim.com