[오늘날씨] 전국 곳곳 천둥·번개 동반 소나기...서울 한낮 30도

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아침 최저 15~20도·낮 최고 22~30도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 26일은 전국 곳곳에서 천둥과 번개를 동반한 소나기가 내릴 전망이다.

기상청에 따르면 이날 전국이 맑은 가운데 오후 한 때 소나기가 올 전망이다. 소나기는 강원남부내륙·산지와 충북북부, 대구·경북내륙·북동산지, 경남내륙을 중심으로 내리겠다.

비가 내리는 2일 오후 서울 서초구 고등검찰청 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

예상 강수량은 5~20mm다. 일부 지역은 아침부터 소나기가 내릴 수 있다.

아침 최저기온은 15~20도로 예상된다. ▲서울 18도 ▲인천 18도 ▲수원 18도 ▲춘천 16도 ▲강릉 17도 ▲청주 19도 ▲대전 18도 ▲전주 18도 ▲광주 18도 ▲대구 19도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 20도다.

낮 최고기온은 22~30도가 전망된다. ▲서울 30도 ▲인천 29도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 23도 ▲청주 28도 ▲대전 28도 ▲전주 28도 ▲광주 29도 ▲대구 28도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 25도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.0m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com