경기도의회 민주당 최종현 대표의원 퇴임…"실천의 2년이었다"

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후반기 대표단 임기 마무리… 민생 예산·지방의회법 기반 마련 성과

차기 안광률 대표단에 "지방자치 새로운 모범 만들어달라" 당부

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 제11대 경기도의회 더불어민주당 후반기를 이끌어온 최종현 대표의원이 2년여간의 공식 임기를 성공적으로 마무리했다고 25일 밝혔다.

최종현 대표의원은 제11대 경기도의회 더불어민주당 후반기를 2년여간의 공식 임기를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. [사진= 경기도의회 더불어민주당]

최종현 대표의원은 이날 소회문을 통해 "지난 2년은 도민의 민생과 민주주의를 위해 숨 가쁘게 달려온 시간이었다"며 "백 마디 말보다 한 번의 실천을 선택하며 도민의 삶을 지키는 다양한 민생정책을 추진해 왔다"고 전했다.

최 대표의원은 주요 성과로 소통·협력수석 신설을 통한 당내 소통 강화, 경제살리기 통큰세일 및 청년기본소득 등 민생 예산 확보, 전국 광역의회 연대를 통한 지방의회법 제정 기반 마련 등을 꼽았다.

여야 동수 체제의 의회 구조에 대해서는 "민생정책을 신속하게 추진하는 데 한계가 있었지만 도정을 책임지는 여당으로서 협치의 끈을 놓지 않고 최선을 다했다"라며 김동연 지사와 임태희 교육감에게도 감사의 뜻을 표했다.

이어 지난 22일 선출된 안광률 차기 대표의원에게 축하를 건네며 "새 대표단이 144명의 의원과 하나 되어 대한민국 지방자치의 새로운 모범을 만들어 주시기를 기대한다"고 당부했다.

최종현 대표의원은 "언제나 도민 곁에서 민생을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다. [사진= 경기도의회 더불어민주당]

마지막으로 최 대표의원은 "이제 한 사람의 도의원으로서 새로운 대표단의 성공을 힘껏 응원하고 언제나 도민 곁에서 민생을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

beignn@newspim.com