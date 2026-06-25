정부 비축 국산 콩 6.5만톤 푼다…식품업계 원료 수급 안정 지원

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국산 콩 소비 확대·부정유통 차단 강화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 정부 비축 국산 콩 공급을 확대해 식품업계의 원료 수급 안정과 국산 콩 소비 기반 확대에 나선다.

농식품부는 25일 서울 aT센터에서 주요 두부·두유 제조업체를 대상으로 '국산 콩 사용 확대를 위한 제조업체 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회는 정부가 공급하는 국산 콩의 안정적인 공급 체계를 구축하고 식품업계의 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.

이날 간담회에는 원재료용 국산 콩 2만1000톤(t)을 배정받은 두부·두유 제조업체 16곳이 참석해 공급 현황을 공유하고 제도 개선 방안 등을 논의했다.

농림축산식품부 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.01.08 plum@newspim.com

참석 업체들은 정부 공급 국산 콩이 지정된 용도 외로 사용되거나 시중에 유통되지 않도록 부정유통 방지 서약에도 참여했다.

농식품부는 올해 정부 비축 국산 콩 총 6만5000톤을 공급할 계획이다.

이번 원재료용 물량 2만1000톤에 이어 이달 말부터는 국산 콩 제품 할인 판매와 신규 수요 창출 등을 위한 물량 4만4000톤도 순차적으로 공급한다.

정부 비축 국산 콩은 수급 불안이나 가격 급등 시 시장 안정을 위해 확보해 둔 물량이다.

평상시에는 식품기업의 원료 확보와 국산 농산물 소비 확대를 위해 공급하며, 이상기후 등으로 수급 불안이 발생할 경우에는 시장 안정 기능도 수행한다.

국산 콩은 수입산보다 가격이 높아 식품업체들의 원가 부담이 큰 편이다.

정부는 비축 물량 공급을 통해 기업의 원료 확보 부담을 줄이는 동시에 국산 콩 재배농가의 판로를 확대해 생산자와 식품업계가 함께 상생하는 구조를 만든다는 계획이다.

농식품부는 앞으로도 업계와 지속적으로 소통하며 공급 과정에서 발생하는 애로사항을 해소하고 제도 개선도 병행할 방침이다.

정혜련 농식품부 식량정책관은 "국산 콩 소비 기반 확대는 생산자와 식품업계가 함께 상생할 수 있는 중요한 과제"라며 "앞으로도 식품기업의 국산 콩 활용을 적극 지원해 안정적인 수급 관리와 국산 콩 소비 확대를 위해 노력하겠다"고 말했다.

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