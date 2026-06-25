정부 비축 국산 콩 6.5만톤 푼다…식품업계 원료 수급 안정 지원

AI 핵심 요약beta
- 농림축산식품부는 25일 두부·두유업계와 국산 콩 사용 확대 간담회를 열었다
- 정부는 비축 국산 콩 6만5000톤을 공급해 원료 수급 안정과 소비 확대에 나선다
- 정부는 기업 원가 부담 완화와 농가 판로 확대를 통해 생산자와 식품업계 상생 구조를 구축한다
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[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 정부 비축 국산 콩 공급을 확대해 식품업계의 원료 수급 안정과 국산 콩 소비 기반 확대에 나선다.
농식품부는 25일 서울 aT센터에서 주요 두부·두유 제조업체를 대상으로 '국산 콩 사용 확대를 위한 제조업체 간담회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 정부가 공급하는 국산 콩의 안정적인 공급 체계를 구축하고 식품업계의 애로사항을 청취하기 위해 마련됐다.
이날 간담회에는 원재료용 국산 콩 2만1000톤(t)을 배정받은 두부·두유 제조업체 16곳이 참석해 공급 현황을 공유하고 제도 개선 방안 등을 논의했다.
참석 업체들은 정부 공급 국산 콩이 지정된 용도 외로 사용되거나 시중에 유통되지 않도록 부정유통 방지 서약에도 참여했다.
농식품부는 올해 정부 비축 국산 콩 총 6만5000톤을 공급할 계획이다.
이번 원재료용 물량 2만1000톤에 이어 이달 말부터는 국산 콩 제품 할인 판매와 신규 수요 창출 등을 위한 물량 4만4000톤도 순차적으로 공급한다.
정부 비축 국산 콩은 수급 불안이나 가격 급등 시 시장 안정을 위해 확보해 둔 물량이다.
평상시에는 식품기업의 원료 확보와 국산 농산물 소비 확대를 위해 공급하며, 이상기후 등으로 수급 불안이 발생할 경우에는 시장 안정 기능도 수행한다.
국산 콩은 수입산보다 가격이 높아 식품업체들의 원가 부담이 큰 편이다.
정부는 비축 물량 공급을 통해 기업의 원료 확보 부담을 줄이는 동시에 국산 콩 재배농가의 판로를 확대해 생산자와 식품업계가 함께 상생하는 구조를 만든다는 계획이다.
농식품부는 앞으로도 업계와 지속적으로 소통하며 공급 과정에서 발생하는 애로사항을 해소하고 제도 개선도 병행할 방침이다.
정혜련 농식품부 식량정책관은 "국산 콩 소비 기반 확대는 생산자와 식품업계가 함께 상생할 수 있는 중요한 과제"라며 "앞으로도 식품기업의 국산 콩 활용을 적극 지원해 안정적인 수급 관리와 국산 콩 소비 확대를 위해 노력하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com