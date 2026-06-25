임윤아, 단 한 장면으로 존재감 폭발…'남편들' 시선 강탈

AI 핵심 요약beta
- 배우 임윤아가 25일 넷플릭스 영화 남편들에 특별출연했다
- 남편들은 납치된 아내를 구출하는 남편들의 코믹 액션으로 공개 3일 만에 글로벌 비영어 영화 2위에 올랐다
- 임윤아는 쿠키영상에서 빌런 용강의 아내로 등장해 강렬한 비주얼과 색다른 연기로 호평을 받았다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 임윤아가 넷플릭스 영화 '남편들'에 특별출연해 강렬한 존재감을 남겼다.
임윤아가 특별출연한 넷플릭스 영화 '남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 얼떨결에 힘을 합친 전남편과 현남편의 예측불허 구출 대작전을 그린 코미디 액션 영화로, 공개 3일 만에 글로벌 톱10 비영어 영화 2위에 올랐다.
임윤아는 작품 말미 공개된 쿠키영상에서 극중 빌런 '용강'(윤경호)의 아내 역으로 깜짝 등장, 짧은 분량에도 불구하고 단숨에 시선을 압도하는 비주얼과 범상치 않은 분위기로 시청자들의 궁금증을 높였다.
특히 임윤아는 머리부터 발끝까지 과감한 스타일링은 물론, 애써 분노를 억누르는 듯한 표정과 목소리만으로 마무리되는 듯했던 이야기에 새로운 긴장감을 불어넣는 활약을 펼쳐 눈길을 끌었다.
무엇보다 그동안의 모습과는 결이 다른 얼굴을 완성하며 신선한 매력으로 호평을 모으고 있는 만큼, 앞으로 임윤아가 보여줄 다채로운 연기 변신에도 관심이 쏠린다.
moonddo00@newspim.com