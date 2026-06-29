국어중심, 초등 문해력 무료 레벨테스트 운영

AI 핵심 요약beta
- 에이패스에듀테크가 초등 문해력 무료 레벨테스트를 제공했다고
- 국어중심은 어휘·정독·속독·배경지식을 통합해 문해력 과정을 구성했다고
- 테스트 결과로 강점과 보완 영역을 제시하고 맞춤 학습 과정을 추천한다고
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 에이패스에듀테크의 초등 문해력 학습 프로그램 '국어중심'이 초등학생 대상 무료 문해력 레벨테스트를 제공한다고 밝혔다.
최근 교육 현장에서는 글의 의미를 이해하고 추론하는 문해력의 중요성이 커지고 있다. 서울시교육청이 2025년 실시하고 2026년 4월 발표한 '서울 학생 문해력·수리력 진단검사'에 따르면 고등학교 1학년 학생의 문해력 기초 미달 비율은 13.8%로 집계됐다.
국어중심은 어휘, 정독, 속독, 배경지식을 문해력의 주요 요소로 보고 관련 학습 과정을 구성했다고 설명했다. 회사에 따르면 각 영역을 분리하지 않고 함께 학습할 수 있도록 커리큘럼을 운영하고 있다.
무료 레벨테스트는 회원가입 후 이용할 수 있으며, 어휘력과 독해력을 진단한다. 독해력은 사실적 이해와 추론적 이해 영역으로 구분해 측정한다. 테스트 종료 후에는 종합 점수와 영역별 결과를 확인할 수 있다.
회사 측은 결과 화면을 통해 강점과 보완이 필요한 영역을 안내하고, 학습 수준에 맞는 추천 과정도 제공한다고 밝혔다. 이후에는 어휘 학습, 본문 읽기, 문제 풀이 순으로 구성된 학습 프로그램을 운영한다.
국어중심 관계자는 "문해력은 여러 교과 학습의 기반이 되는 역량"이라며 "레벨테스트를 통해 학부모와 학생이 현재 수준을 확인할 수 있도록 했다"고 말했다.
한편 국어중심 문해력 레벨테스트는 공식 홈페이지를 통해 무료로 제공되고 있다.
whitss@newspim.com