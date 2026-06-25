김태흠 지사 "국가보훈 중심 충남, 대한민국 새 발전 이끌 것"

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[내포=뉴스핌] 오영균 기자 = 김태흠 충남지사가 6·25전쟁 참전용사와 보훈가족 앞에서 "선열들이 이룩한 역사의 반석 위에 국가보훈의 중심인 충남이 대한민국의 새로운 발전을 이끌어 나가겠다"고 밝혔다.

충남도는 25일 도청 대회의실에서 '6·25전쟁 제76주년 기념식'을 열고 참전용사와 보훈가족의 희생을 기렸다.

김태흠 충남지사가 25일 도청 대회의실에서 열린 '6.25전쟁 제76주년 기념식'에서 기념사를 하고 있다. [사진=충남도] 2026.06.25 gyun507@newspim.com

김 지사는 이날 기념사를 통해 "조국을 위해 헌신하며 자유와 번영의 대한민국을 물려주신 호국영령들께 깊은 감사와 명복을 빈다"며 "국가유공자와 보훈가족은 충남을 넘어 대한민국의 자긍심"이라고 말했다.

이어 "튼튼한 안보는 나라를 위해 희생한 분들에 대한 존경과 예우에서 출발한다"며 "충남도는 국가를 위한 헌신이 정당한 대우를 받는 사회를 만들기 위해 노력해 왔다"고 강조했다.

김 지사는 또 "전쟁의 폐허를 딛고 일어선 대한민국은 선열들이 바라던 세계적 수준의 국가로 성장했다"며 "이제는 그 희생 위에서 충남이 국가보훈의 중심 역할을 하며 안대한민국의 새로운 도약을 이끌겠다"고 말했다.

충남도는 보훈 예우 강화를 위해 국가보훈대상자 전용카드 출시, 독립유공자와 유족 의료비 지원한도 폐지, 참전명예수당 확대 등을 추진하고 있다. 참전명예수당 지원 대상도 전몰군경 유족까지 넓혔다.

이날 기념식에는 김 지사를 비롯해 김지철 충남교육감, 박경미 충남서부보훈지청장, 김지면 32보병사단장, 도내 최고령 6.25참전유공자인 경건용 씨 등 참전용사와 보훈단체 관계자 130여 명이 참석했다.

행사는 식전공연을 시작으로 유공자 표창, 기념사와 격려사, 기념공연, 6.25노래 제창 순으로 진행됐다.

유공자 표창에서는 보훈 발전에 기여한 경건용·송영실·김원배 6·25전쟁 참전용사에게 표창패가 수여됐다. 기념식은 국악 앙상블 가온병창단과 당진시소년소녀합창단의 공연, 참석자들의 6·25노래 제창으로 마무리됐다.

gyun507@newspim.com