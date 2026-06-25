정영두 당선인, 부전~마산 복선전철 장유역 방문…사업추진 상황 점검

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

개발제한구역 관리계획 변경 필요

가덕도신공항 배후도시 조성 요청

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 정영두 김해시장 당선인이 부전~마산 복선전철 장유역과 (가칭)KTX 김해역 예정지를 잇따라 찾아 사업 추진 상황과 현장 애로사항을 점검했다.

정영두 김해시장 당선인(왼쪽 두 번째)이 지난 24일 부전~마산 복선전철 장유역을 방문해 현장 애로사항을 청취하고 있다.[사진=김해시장직 인수위원회] 2026.06.25

김해시장직 인수위원회는 정 당선인은 지난 24일 부전~마산 복선전철 장유역을 방문해 공사 진행 상황과 안전 대책, 향후 개통 계획 전반을 살폈다고 25일 밝혔다.

이날 현장 점검에는 김해시장직 인수위원회 환경·도시계획분과 위원과 자문위원, 김해시 및 사업 시행·시공 관계자들이 참석해 공정 현황을 공유하고 주요 쟁점을 논의했다.

현장에서는 장유역 부분 개통이 2027년 상반기로 예상되며 사고 구간은 셔틀버스 등 연계교통을 통해 운영될 예정이라는 설명이 이어졌다. 안전갱 설치와 관련한 국토교통부와 시공사 간 협의 상황도 공유됐다.

정 당선인은 시민 안전을 우선으로 조속한 완전 개통이 이뤄질 수 있도록 관계기관 간 협력을 당부했다. 부분 개통 이후 이용 편의를 고려해 열차 운행 횟수 확보 필요성도 강조했다.

앞서 정 당선인은 (가칭)KTX 김해역 예정지를 찾아 김해역과 노무현 컨벤션센터 조성사업 추진 현황을 보고받고 현장 의견을 들었다.

참석자들은 예정지가 개발제한구역에 위치한 점을 고려해 관리계획 변경 과정에서 국토교통부와의 협력이 필요하다는 의견을 제시했다.

정 당선인은 "가덕도신공항 배후도시 조성과 동북아 물류 플랫폼 구축의 거점으로 성장할 수 있도록 행정적 지원을 집중해야 한다"고 말했다.

news2349@newspim.com