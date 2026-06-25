신한라이프, AI 에이전트 공모전 성료…업무혁신 아이디어 131건 발굴

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 전사적 AX(AI Transformation) 전략 추진의 일환으로 임직원 대상 AI 에이전트 아이디어 공모전 'A.B.C(Agent Build Challenge)'를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 공모전은 조직 내 AX 문화를 확산하고 현업 중심의 AI 활용 역량을 높이기 위해 마련됐다. 단순한 아이디어 제안에 그치지 않고, 임직원이 현장에서 느끼는 불편 사항을 AI로 개선해 실제 활용 가능한 에이전트로 구현하는 방식으로 진행됐다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한라이프는 전사적 AX(AI Transformation) 전략 추진의 일환으로 임직원 대상 AI 에이전트 아이디어 공모전 'A.B.C(Agent Build Challenge)'를 개최했다고 25일 밝혔다. [사진=신한라이프] 2026.06.25 yunyun@newspim.com

참가자들은 업무 효율화, 리스크 관리, 의사결정 지원 등 다양한 분야에서 총 131건의 아이디어를 제안했다. 신한라이프는 사내 도입 중인 M365 코파일럿 스튜디오(Copilot Studio)를 활용해 기술 지원과 개발 과정을 뒷받침하며 AI 에이전트의 완성도를 높였다.

출품작은 업무 관련성, 혁신성, 완성도 등을 기준으로 단계별 심사를 거쳐 우수작이 선정됐다. 대상으로는 'SNS 미승인자료 모니터링 에이전트'가 뽑혔다. 이 밖에도 보험금 청구 이상징후 탐색·조치 지원, 보험상품 경쟁력 분석, 영업관리 위험지표 조기경보 에이전트 등이 긍정적인 평가를 받았다.

신한라이프는 이번 공모전을 통해 발굴된 AI 에이전트를 지속적으로 고도화하고 실제 업무에 적용해 업무 효율화를 가속화할 계획이다. 임직원이 AI를 업무 전반에 활용할 수 있는 환경을 조성하며 신한금융그룹의 AX 전략도 적극 실천한다는 방침이다.

신한라이프 관계자는 "이번 공모전은 현업 직원들이 직접 AI 에이전트를 기획하고 구현하며 각 부서 고유 업무를 새롭게 바라보는 계기가 됐다"며 "앞으로도 AI를 활용한 다양한 혁신을 추진해 고객 편의성과 서비스 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com