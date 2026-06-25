남부발전, 美 트럼불 가스복합발전소 준공…30년간 4.7억달러 매출 기대

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총 12억5800만달러 투자…100만 가구 전력 공급

AI 데이터센터 전력수요 겨냥…북미시장 공략 확대

오하이오 953MW급 발전소 준공, 북미사업 2연속 성공

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국남부발전(사장 김준동)이 미국 오하이오주 트럼불 가스복합발전소를 준공했다.

남부발전은 이번 사업을 통해 향후 30년간 연평균 4억7000만달러의 매출을 올릴 것으로 기대하고 있다.

남부발전은 지난 24일(현지 시간) 미국 오하이오주 트럼불 가스복합발전사업 현장에서 준공식을 개최했다고 25일 밝혔다.

트럼불 가스복합발전사업은 미국 오하이오주 로즈타운과 워런 지역에 953메가와트(MW)급 발전소를 건설·운영하는 프로젝트다. 남부발전이 나일스 발전사업에 이어 두 번째로 추진한 북미 민간발전사업(IPP)이다.

발전소에서 생산된 전력은 북미 최대 전력시장인 PJM을 통해 오하이오주 일대 산업시설과 약 100만 가구에 공급된다. LG에너지솔루션과 GM의 합작사인 얼티엄셀즈 배터리 공장에도 전력이 공급될 예정이다.

박영철 남부발전 경영기획부사장(왼쪽 일곱번째)이 지난 24일(현지 시간) 미국 오하이오주 트럼불 가스복합발전사업 현장에서 주요 관계자들과 함께 준공식 기념 테이프 커팅을 하고 있다. [사진=한국남부발전] 2026.06.25 gkdud9387@newspim.com

이번 사업에는 총 12억5800만달러가 투입됐고, 남부발전과 지멘스 에너지, 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)가 공동 투자자로 참여했다.

남부발전은 트럼불 발전소 준공으로 미국 나일스 사업에 이어 북미 발전사업의 전 주기 사업 수행 역량을 다시 한번 입증했다고 설명했다.

특히 아마존과 구글 등 빅테크 기업의 데이터센터가 밀집한 버지니아와 오하이오 지역을 중심으로 AI(인공지능) 산업 성장에 따른 전력 수요가 급증할 것으로 예상된다. 남부발전은 북미 전력시장에서 신뢰받는 파트너로 자리매김하고 사업을 확대해 나갈 계획이다.

김준동 남부발전 사장은 "이번 트럼불 발전소의 성공적인 준공은 북미 시장에서 남부발전의 사업 역량을 다시 한번 입증한 계기"라며 "앞으로도 미주 시장에서 사업 안정성을 확보하고 양국 간 경제협력 강화에 기여하겠다"고 강조했다.

박영철 남부발전 경영기획부사장이 지난 24일(현지 시간) 미국 오하이오주 트럼불 가스복합발전사업 현장에서 축하 인사를 하고 있다. [사진=한국남부발전] 2026.06.25 gkdud9387@newspim.com

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