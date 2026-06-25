전주시복지재단, 사랑나눔 간병비 8년간 612건 지원

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시민 후원금 100% 운영…누적 2억3000만원 지원

돌봄고립가구까지 대상 확대…연간 최대 70만원 지원

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 =전북 전주시복지재단은 지난 2019년부터 추진한 사랑나눔 간병비 지원사업을 통해 현재까지 612건에 2억3000만원을 지원했다고 25일 밝혔다.

전주시복지재단이 시민들의 자발적인 후원금으로 운영하며 사랑나눔 간병비 지원사업을 8년째 이어오고 있다.

전주시복지재단이 사랑나눔 간병비 지원사업을 이어오고 있다[사진=전주시] 2026.06.25 lbs0964@newspim.com

이 사업은 갑작스러운 질병이나 사고로 입원 치료를 받는 취약계층에게 연간 최대 70만원의 간병비를 지원하는 사업이다. 시민과 지역 기업 단체가 기부한 후원금 100%로 운영되고 있다.

재단은 올해부터 1인 가구 증가에 따른 돌봄 수요에 대응하기 위해 기준 중위소득 100% 이하 돌봄고립가구까지 지원 대상을 확대했다.

간병비 지원과 함께 사례관리와 복지서비스를 연계해 대상자의 일상 회복도 지원하고 있다. 실제 암 투병으로 돌봄 공백을 겪던 다자녀 가구에 긴급 간병비를 지원한 뒤 자녀 방한복 지원 등 맞춤형 복지서비스를 연계한 사례도 있다.

재단은 앞으로도 의료기관과 동주민센터 지역 복지기관 등과 협력해 위기가구를 발굴하고 간병 종료 이후에도 사례관리를 통해 안정적인 일상 회복과 자립을 지원할 계획이다.

윤방섭 전주시복지재단 이사장은 "사랑나눔 간병비 지원사업은 시민들의 따뜻한 나눔으로 만들어진 전주형 돌봄안전망"이라며 "치료와 회복을 위한 든든한 버팀목이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com