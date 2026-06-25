함안군, 외국인과 함께하는 관광모델 도입…지역관광 활성화

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아라가야협동조합, HiBA 업무협약 체결

외국인 관광 콘텐츠 개발 및 주민 참여

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 국내 체류 외국인을 지역관광의 참여자로 활용하는 국제교류 기반 관광모델이 경남 함안·의령·창녕에서 추진된다.

함안군은 아라가야협동조합, 국제교류 커뮤니티 HiBA와 업무협약을 맺고 지역관광 활성화와 국제교류 확대를 위한 협력사업을 공동 추진하기로 했다고 25일 밝혔다.

함안군은 아라가야협동조합과 국제교류 커뮤니티 HiBA가 업무협약을 체결하고 지역관광 활성화와 국제교류 확대를 위한 협력사업을 공동 추진하기로 했다. 사진은 함안군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.08.16

이번 협약은 외국인 관광객 유치 중심에서 벗어나 국내 거주 외국인을 지역관광의 참여자이자 홍보 주체로 활용하는 데 초점을 맞췄다.

법무부에 따르면 지난해 국내 체류 외국인은 265만 명을 넘었다. 이에 따라 중앙정부와 지자체는 정주 외국인과 지역사회의 교류 확대, 생활인구 증가를 위한 정책을 추진하고 있다.

특히 지방 중소도시는 인구 감소와 지역소멸 대응을 위해 관계인구 확대가 주요 과제로 떠오른 상황이다.

협약에 따라 세 기관은 함안·의령·창녕 관광자원 공동 홍보, 국제교류 프로그램 운영, 외국인 대상 지역관광 콘텐츠 개발, 주민 참여형 프로그램 운영 등을 추진한다.

첫 사업으로 오는 7월 11일부터 12일까지 1박 2일 일정의 '경남 숨은 소도시 팸투어'를 진행한다. 국내 거주 외국인과 내국인이 함께 참여해 세 지역의 자연·문화·생활 콘텐츠를 체험하는 방식이다.

참가자들은 승마, 농악 공연과 체험, 전통문화 프로그램, 지역 음식 체험 등에 참여하고 지역 주민과 교류할 예정이다. 체험 내용은 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공유돼 관광자원 홍보로 이어질 것으로 보인다.

이번 사업은 함안·의령·창녕이 공동 추진하는 '함의창' 관광권역과 연계된다. '함의창'은 세 지역의 상생 협력을 기반으로 관광·문화·생활자원을 통합한 공동 관광권역이다.

HiBA는 2025년 부산에서 출범한 국제교류 커뮤니티로 외국인과 내국인이 함께하는 지역문화 체험 프로그램을 운영하고 있으며 회원은 650여 명 규모다.

news2349@newspim.com