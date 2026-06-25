한국, 2025년 국제회의 개최 세계 2위…"경쟁력 더욱 강화"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 국제협회연합(UIA)이 발표한 '2025년 국제회의 통계보고서'에서 한국이 국제회의 개최 순위 세계 2위에 올랐다고 25일 밝혔다.

한국이 국제회의 개최 순위 세계 2위에 올랐다. 사진은 지난해 10월 29일 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석 계기로 한미 정상회담을 하기 앞서 악수하는 모습. [사진= 뉴스핌 DB]

국제협회연합(UIA)에 따르면 2025년 한 해 동안 전 세계에서 총 9281건의 국제회의가 개최되었으며, 이 중 한국은 총 491건의 국제회의를 개최해(2024년 343건) 세계 2위를 달성하고 세계시장 점유율도 2024년 3.87%에서 5.29%로 상승했다.

세계 도시별 개최 순위에서는 서울이 비엔나(1위, 345건), 브뤼셀(2위, 329건)에 이어 세계 3위 및 아시아 1위를 기록했고, 뒤를 이어 부산이 세계 22위, 인천이 세계 42위를 차지했다.

특히 전년 대비 비수도권 지역의 국제회의 개최 건수(93건 증가)와 개최 비중(8.6% 증가)이 크게 늘었고, 국제회의를 10건 이상 개최한 도시의 수도 5개에서 8개로 늘어나 지역 마이스(MICE) 산업의 저변 확대가 본격화하고 있음을 확인할 수 있었다. 2024년에는 서울, 부산, 인천, 제주, 대구 5개 도시였으나 2025년에는 여기에 대전, 경주, 고양이 더해져 8개 도시로 늘었다.

이번 성과는 2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 성공적 개최와 맞물려 국제회의의 점진적 수요 회복과 적극적인 국제행사 유치·개최 활동에 힘입은 결과로, 한국의 국제회의산업이 본격적인 성장 궤도에 진입했음을 보여줌과 동시에 세계 국제회의 개최 강국으로서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다는 점에서 그 의미가 크다.

국제회의산업은 회의 개최지를 중심으로 숙박과 음식, 쇼핑 등 다양한 연관 산업에 높은 경제적 파급효과를 창출하는 대표적인 고부가가치 산업이다. 특히 회의 참가자는 일반 관광객에 비해 체류 기간이 길고 소비지출 규모가 커 지역경제 활성화와 국가 경쟁력 강화를 견인하는 전략산업으로서 그 중요성이 커지고 있다. 2025 MICE 참가자 조사에 따르면 국제회의 참가자 1인당 지출액(379만 원)은 일반외래객(189만 원) 대비 2배 높은 것으로 나타났다.

문체부는 지난해에 이어 올해도 258억 원 예산을 투입해 국제회의 유치·개최 시 맞춤형 지원과 기업회의·인센티브 관광 활성화, '글로벌 케이-컨벤션' 육성, 국제회의복합지구 육성 지원 등 국제회의산업 기반을 조성하고 활성화하는 정책을 적극적으로 추진하고 있으며, 이러한 정책적 노력이 세계 2위라는 가시적 성과로 이어진 것으로 보고 있다.

강정원 문체부 관광정책실장은 "이번 성과는 정부와 지방 정부, 지역 국제회의전담조직(CVB), 업계 등이 하나가 되어 이뤄낸 결과"라며, "대한민국이 세계 국제회의 강국으로서 입지를 강화할 수 있도록 국제회의산업 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"라고 밝혔다.

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