"티로보틱스, 美 ESS 진출…포드에너지 레퍼런스 확보" - 지엘리서치

포드에너지 레퍼런스 확보로 북미 ESS 시장 진입

휴머노이드 TR-WORKS 기반 스마트팩토리 확대

유리기판 이송로봇으로 AI 반도체 공정 대응

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 지엘리서치는 25일 티로보틱스에 대해 미국 인공지능(AI) 데이터센터용 에너지저장장치(ESS) 시장 확대와 스마트팩토리 솔루션 수요를 배경으로 사업 확장 가능성을 제시했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

티로보틱스는 포드에너지향 자율주행로봇(AMR) 추가 공급 계약을 확보했다. 포드에너지는 포드의 배터리 자회사로, 북미 AI 데이터센터용 ESS 수요 확대에 대응하기 위해 생산시설 활용도를 높이고 있는 것으로 분석됐다.

박창윤 지엘리서치 연구원은 "티로보틱스는 AMR과 휴머노이드 등 차세대 로봇으로 제품 믹스를 다변화하며 공장 자동화 시장으로 진출 중이며, 원가 절감과 북미 레퍼런스, 자체 기술력을 바탕으로 최근 미국 포드에너지와 AMR(AGV) 추가 공급 계약을 체결했다"며 "화낙, THK 등 국내외 로봇기업과의 협력도 활발해 매출 턴어라운드 및 스마트팩토리 솔루션 부문 수혜도 기대된다"고 전했다.

티로보틱스 로고. [사진=티로보틱스]

이번 계약은 스마트팩토리 트렌드와 북미 ESS 생산시설 활용도 확대 흐름 속에서 체결됐다. 지엘리서치는 티로보틱스가 독자 기술력을 기반으로 중국 업체의 영향력이 커지는 상황에서도 추가 공급 계약을 확보했다는 점에 주목했다.

박 연구원은 "독자 기술력을 바탕으로 최근 중국 업체의 영향력이 커지는 상황에서도 추가 공급 계약을 확보해 향후 미국 데이터센터용 ESS 고객사 추가 확보 및 시장 확대 가능성 측면에서 의미가 있다"고 분석했다.

티로보틱스는 유기발광다이오드(OLED)와 액정표시장치(LCD) 디스플레이 운반용 진공로봇 기술을 기반으로 국내 최초로 유리기판 이송로봇 개발을 완료했다. AI 반도체와 고대역폭메모리(HBM) 시장 성장 속에서 유리기판 상용화 논의가 확대되고 있다는 점도 주목할 부분이다.

티로보틱스는 유리기판 이송로봇의 한국과 일본 특허를 등록했고, 미국과 대만, 중국 등에서도 특허를 출원했다. 회사는 고객사 대상 샘플 테스트와 양산라인 구축을 진행 중이다. 해당 이송로봇은 원판 투입부터 적재, 출하까지 유리기판 전 공정에 적용 가능한 장비로, 전방향 핸들링과 고청정 진공 설계를 통해 고정밀 이송과 공정 안정성을 확보하는 구조가 적용됐다.

휴머노이드 사업도 주요 축으로 다뤄졌다. 지엘리서치는 현대차그룹과 테슬라의 산업용 휴머노이드 양산 계획을 언급하며 스마트팩토리가 산업 내 트렌드로 자리 잡고 있다고 봤다.

박 연구원은 "현대차그룹은 엔비디아와 구글 딥마인드 AI를 바탕으로 산업용 휴머노이드 '아틀라스'를 2028년부터 양산할 예정이며 테슬라도 2026~2027년 '옵티머스'의 양산을 발표하는 등 스마트팩토리가 산업 내 트렌드로 자리 잡으며 휴머노이드 상용화 기대감이 확대되고 있다"고 설명했다.

티로보틱스는 자체 휴머노이드 티알웍스(TR-WORKS) 개발을 완료했다. 지엘리서치는 티로보틱스가 AMR 위에 로봇암과 로봇핸드 기술을 결합한 산업용 휴머노이드를 통해 공장 투입과 공정 대응이 가능하다고 평가했다.

정책 프로젝트 참여도 레퍼런스 확대 요인으로 제시됐다. 티로보틱스는 카이스트(KAIST)가 주관하는 1조원 규모 정부 주도 프로젝트 '카이로스(KAIROS)'에 참여해 다크팩토리 실증 테스트베드를 운영한다.

박 연구원은 "정부가 현대차그룹과 민관 협동으로 새만금에 9조원 규모 피지컬 AI 전초기지 설립을 추진 중임을 고려할 때 티로보틱스 휴머노이드의 레퍼런스 확대가 예상된다"고 전망했다.

dconnect@newspim.com