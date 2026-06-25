GC녹십자, R&D 우선순위 재편…'THE FAB FIVE' 공개

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시장 가치 및 전략적 중요도 중심 재정립

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자가 미래 성장을 이끌 핵심 신약 후보를 5개로 압축하며 연구개발(R&D) 전략을 전면 재정비했다. 백신과 혈장분획제제 중심의 강점을 유지하면서도 항체약물접합체(ADC) 등 차세대 항암 분야까지 핵심 파이프라인을 확대해 선택과 집중 전략을 본격화한다.

GC녹십자는 최근 '2026 R&D 포트폴리오 리뷰 워크숍(R&D Portfolio Review Workshop)'을 열고 미래 성장을 견인할 최우선 순위 파이프라인을 재정립했다고 25일 밝혔다.

GC녹십자 본사 [사진=GC녹십자]

회사는 전사적 역량을 집중할 5대 핵심 자산을 'THE FAB FIVE(더 팹 파이브)'로 명명했다. 이는 미국 대학농구의 전설적인 신입생 5인 '패뷸러스 파이브(Fabulous Five)'에서 착안한 것으로, R&D 패러다임 변화를 선도하겠다는 의미를 담았다.

이번에 선정된 5대 핵심 파이프라인은 ▲20% 피하 면역글로불린(SCIG·GC5136B) ▲mCOVID 백신(GC4006A) ▲엡스타인-바 바이러스(EBV) 서브유닛 백신(GC1140B) ▲파브리병 치료제(GC1134A) ▲EGFR×cMET 항체약물접합체(ADC·GC1148A)다.

GC녹십자는 높은 시장성과 전략적 중요도를 종합적으로 평가해 해당 파이프라인을 선정했다고 밝혔다. 혈장분획제제와 프리미엄 백신 등 기존 강점 분야는 물론 첨단 항암 분야까지 포트폴리오를 확대했다는 설명이다.

이와 함께 다양한 백신과 희귀질환 치료제 파이프라인도 지속 운영하고 있으며, 여러 모달리티를 활용한 면역 기반 초기 연구 과제도 확보하고 있다. 파이프라인 우선순위를 상시 평가하고 재정립할 수 있는 내부 체계도 구축을 마쳤다.

정재욱 GC녹십자 R&D부문장은 "알리글로의 미국 허가와 세계 최초 재조합 탄저백신 승인, 대상포진 백신 후보물질의 글로벌 기술 성과 등 의미 있는 경험을 축적해가고 있다"며 "THE FAB FIVE를 중심으로 R&D 역량 강화와 전략적 투자를 지속해 성장 모멘텀을 확보하겠다"고 말했다.

한편 GC녹십자는 최근 앱클론과 mRNA-LNP 플랫폼 기반 인비보(in vivo) CAR-T 공동연구 계약을 체결하는 등 신규 파이프라인 확대에도 나서고 있다.

sykim@newspim.com