노브랜드 버거, 북중미 신메뉴 통했다…2주 만에 10만개 팔려

타바스코 협업 '아보카도 타코·스모크 바비큐' 일 7000개 판매

성수 팝업 하루 400명 방문…인기 힘입어 7월 12일까지 연장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신세계푸드 노브랜드 버거가 북중미 콘셉트로 선보인 신메뉴와 성수 팝업스토어를 앞세워 고객 몰이에 나서고 있다. 글로벌 소스 브랜드 타바스코와 협업한 메뉴가 출시 초반부터 판매 호조를 보이며, 체험형 팝업스토어도 성수지역 핫플레이스로 주목받는 분위기다.

노브랜드 버거는 지난 12일 출시한 신메뉴 '아보카도 타코'와 '스모크 바비큐' 2종이 일 평균 7000개씩 판매되며 출시 2주 만에 누적 판매량 10만개를 돌파했다고 25일 밝혔다. 특히 축구 열기와 맞물려 대한민국 경기가 열린 날에는 신메뉴 판매량이 평소보다 35% 높게 나타났다.

노브랜드 버거 성수랩점 팝업. [사진=신세계푸드 제공]

이번 신메뉴는 북중미를 대표하는 타코와 바비큐를 버거로 재해석한 것이 특징이다. '아보카도 타코'는 직화 패티에 아보카도 슬라이스, 갈릭 사워 소스, 나쵸칩, 타바스코 피카딜로 소스를 더해 멕시칸 타코의 풍미를 살렸다. '스모크 바비큐'는 패티에 풀드포크, 코울슬로, 타바스코 히커리 소스를 조합해 미국식 바비큐의 묵직한 고기 풍미를 강조했다. 가격은 단품 6500원, 세트 8500원이다.

신메뉴 출시를 기념해 노브랜드 버거 성수랩점에서 운영 중인 팝업스토어도 호응을 얻고 있다. 북중미 로컬 식당 분위기로 꾸며진 매장에서는 고객들이 타바스코 소스 4종을 취향에 따라 조합해 신메뉴를 즐길 수 있다. 럭키스쿱 이벤트, SNS 인증 이벤트 등 체험 프로그램도 함께 운영 중이다.

팝업스토어에는 일 평균 400여 명이 방문하고 있으며, SNS를 중심으로 신메뉴 후기와 체험 콘텐츠가 확산되고 있다. 특히 매주 금요일 오후 진행되는 해피아워 이벤트에는 대기줄이 이어지고 있다. 노브랜드 버거는 고객 호응에 힘입어 당초 이달 30일까지였던 팝업스토어 운영 기간을 오는 7월 12일까지 연장한다.

mkyo@newspim.com