부산시, 6·25전쟁 76주년 행사 개최…참전유공자 희생 기려

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 6·25전쟁 76주년을 맞아 부산시가 참전유공자의 희생을 기리고 전쟁의 교훈을 되새기는 행사를 마련했다.

부산시는 25일 시청 대강당에서 '영웅들이 지켜낸 대한민국, 세계 속에 빛나다'를 주제로 6·25전쟁 제76주년 행사를 개최한다고 밝혔다.

부산시가 25일 오전 11시 시청 대강당에서 '영웅들이 지켜낸 대한민국, 세계 속에 빛나다'를 주제로, 6·25전쟁 제76주년 행사를 개최한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2023.07.13

이날 행사에는 김경덕 부산시 행정부시장을 비롯해 참전유공자와 유가족, 주요 기관장, 군 관계자, 보훈 및 시민사회단체 관계자 등 700여 명이 참석한다. 식순은 국민의례, 6·25전쟁 경과보고, 무공훈장 전수, 유공자 표창, 기념사, 헌정공연, '6·25의 노래' 제창, 만세삼창 순으로 진행된다.

행사장 입구에는 행사 주제와 같은 문구를 내건 포토존이 설치돼 참가자들이 기념 사진을 남길 수 있도록 했다.

참전용사와 현역 장병이 함께하는 점도 특징이다. 부산시는 6·25전쟁 참전용사 110여 명과 육·해·공군 현역 장병 100여 명이 나란히 기념식에 참석해 세대를 잇는 자리를 만든다고 설명했다.

시립소년소녀합창단은 헌정 공연을 통해 전쟁 세대가 지켜낸 대한민국을 미래 세대가 이어 간다는 의미를 무대에 담는다.

부산시는 기념식과 함께 참전유공자를 위한 위로 행사도 진행한다. 이 자리에는 허경 대한민국6·25참전유공자회 부산시지부장을 비롯한 보훈단체장과 참전유공자 120여 명이 참석해 교류의 시간을 갖는다.

시는 대한민국을 위해 헌신한 참전유공자에게 존경과 감사의 뜻을 전하는 위로연을 마련했다.

ndh4000@newspim.com