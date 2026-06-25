최휘영 장관 "디지털 전환 시대, 아태 관광 협력 모색"…APEC 관광회의

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 중국 마카오에서 열리는 제13차 아시아태평양경제협력체(APEC·Asia-Pacific Economic Cooperation) 관광장관회의에 대한민국 수석대표로 참석한다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 중국 마카오에서 열리는 제13차 아시아태평양경제협력체 관광장관회의에 수석대표로 참석한다. [사진= 뉴스핌 DB]

2000년 한국의 주도적 발의로 창설된 APEC 관광장관회의는 21개 회원 관광장관이 2년마다 모여 역내 관광산업 발전을 논의하는 협의체다. 올해 의장국인 중국의 문화여유부 쑨예리 장관이 주재하며, '디지털 혁신과 협력 강화: 아시아·태평양 공동체를 위한 관광의 활용'을 주제로 21개국 관광장관 및 대표단 100여 명이 참석해 관광 협력 공동선언문을 채택한다.

최휘영 장관은 본회의에서 APEC 관광실무그룹(TWG) 활동을 보고받고 공동선언문 채택을 검토한다. 장관급 토론에서는 '관광기업 혁신 이용권(바우처) 지원 사업', '인공지능 기반 관광 혁신 기술 연구개발(R&D)', '관광 플러스테크 사업', '인공지능 기반 지역관광 선도 프로젝트 사업' 등 한국의 혁신적인 관광정책을 소개하며 역내 협력을 주도할 예정이다.

또한 중국·일본에 관광 확대 신사업을 제안하고, 인도네시아 위디얀티 푸트리 와르다나 관광부 장관, 베트남 람 티 프엉 타인 문화체육관광부 장관 등 동남아 주요국과 양자 회의를 열어 비자 완화 등 관광 교류 활성화 방안을 논의한다.

한국은 APEC 관광실무그룹(TWG) 부의장국으로서 디지털 전환 대응, 인적자원 개발, 여행 촉진 및 경쟁력 강화, 지속 가능하고 포용적인 관광경제 발전 등 4대 우선순위에 따라 회원 간 협력에 기여하고 있다.

최휘영 장관은 "이번 회의는 디지털 전환이라는 시대적 과제 속에서 APEC 역내 관광산업의 지속 가능한 성장을 위한 협력 방안을 모색하는 중요한 자리"라며, "한국의 혁신적인 관광정책 사례를 공유하고, 주요국과의 양자 협력을 통해 우리 국민의 해외여행 편의를 증진하고 더욱 많은 외래 관광객을 유치하는 기회로 활용하겠다"라고 밝혔다.

fineview@newspim.com