青瓦台政策室长：韩股市市值将超越欧洲发达国家 居全球第五

纽斯频通讯社首尔6月25日电 韩国总统府青瓦台政策室长金容范24日表示，韩国有望在总统李在明任期内进一步提升资本市场规模，跻身全球股票市场总市值前五。同时，政府计划2027年至2028年推出面向全体国民的免费人工智能（AI）公共服务。

图为24日，青瓦台政策室长金容范在韩国记者中心宽勋俱乐部举行媒体座谈会。【图片=宽勋俱乐部TV截图】

金容范当天在首尔韩国新闻中心举行的座谈会上表示，韩国资本市场近年来持续扩大，目前按股票市场总市值计算已处于全球前列。随着韩国高科技产业和新兴产业持续发展，韩国资本市场竞争力有望进一步增强。

谈及韩国产业竞争力时，金容范表示，除半导体产业外，韩国在造船、国防工业、核电设备以及电力基础设施等领域同样具备较强国际竞争优势。其中，造船业订单已排至未来3至5年，核电设备、变压器、电缆等产业也保持良好发展势头。

对于部分传统制造业面临的挑战，他表示，政府正在研究应对钢铁、石化等行业受到全球供需变化影响的相关政策措施，并将在保持财政稳健的基础上，加强对弱势群体和受影响行业的支持力度。

在人工智能发展方面，金容范介绍，韩国政府正推进李在明政府提出的"全民AI"计划，希望依托韩国在高带宽存储器（HBM）等核心领域的竞争优势，以及全国人口和公共数据资源，建设具有自主技术能力的人工智能基础模型体系。

他说，政府计划于今年下半年启动相关社会讨论和运营主体遴选工作，并力争在2027年至2028年间推出面向全民的免费公共AI服务。该服务除提供智能问答功能外，还将具备协助办理KTX（韩国高铁）订票、行政文件申请等公共服务事项的AI代理功能。

在能源政策方面，金容范表示，随着人工智能产业发展和半导体产业园区建设带来的电力需求持续增长，韩国未来有必要就新增核电项目进行讨论。目前韩国已在第11次电力供需基本规划中确定相关核电项目布局，而正在编制的第12次电力供需基本规划将对新增核电建设问题展开进一步研究。

韩国政府还将加快包括海上风电在内的可再生能源开发，以满足未来经济社会发展的能源需求。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社