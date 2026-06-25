전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.25 (목)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[채권/외환] 美 국채금리 하락에도 달러는 13개월 최고…연준 매파 기조에 시장 긴장

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국에서 24일 미 국채 수익률이 유가 급락 영향으로 일제히 하락했다
  • 유가 하락에도 연준의 연내 추가 금리 인상 전망은 유지돼 9월 인상 가능성이 68% 수준이다
  • 달러화는 연준 매파 기조와 지정학 리스크 속에 13개월 만의 최고치를 기록하고 엔화와 파운드화 등은 약세를 보였다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유가 하락에도 연준 금리 인상 전망 유지
달러인덱스 13개월 최고…엔화 1986년 이후 최저 위기

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률이 국제유가 하락에 힘입어 일제히 내렸지만 달러화는 13개월 만의 최고치를 기록했다.

국제유가 급락으로 인플레이션 우려가 일부 완화됐음에도 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 커지면서 채권시장과 외환시장이 엇갈린 움직임을 나타냈다.

24일(현지시간) 뉴욕 채권시장에서 2년 만기 미국 국채 수익률은 4.137%로 하락해 지난 17일 이후 최저치를 기록했다. 벤치마크인 10년물 국채 수익률은 4.398%로 떨어져 5월 11일 이후 가장 낮은 수준을 나타냈고, 30년물 수익률도 4.849%로 하락하며 4월 초 이후 최저치로 내려왔다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌] 2021.05.21 mj72284@newspim.com

국채 금리 하락의 배경에는 국제유가 급락이 자리했다. 브렌트유 가격은 호르무즈 해협에 묶여 있던 유조선들의 운항이 재개되면서 공급 우려가 완화돼 3% 하락했고, 4개월 만의 최저 수준으로 떨어졌다.

TD증권의 미국 금리 전략가 몰리 브룩스는 "현재 시장은 사실상 유가가 모든 것을 움직이고 있다"고 말했다.

시장의 기대 인플레이션도 빠르게 낮아지고 있다. 향후 5년간 물가 전망을 반영하는 5년 기대 인플레이션율은 5월 2.74%에서 2.20%까지 하락했다.

유가 하락에도 연준 금리 인상 전망 유지

다만 유가 하락이 곧바로 연준의 정책 전환으로 이어질 것이라는 기대는 크지 않다. 연준 인사들은 여전히 물가가 목표치인 2%를 크게 웃돌고 있다는 점을 강조하며 연내 추가 금리 인상 가능성을 시사하고 있다.

연방기금금리 선물시장은 현재 9월 금리 인상 가능성을 약 68% 반영하고 있으며, 7월 회의에서 최소 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인상이 단행될 가능성도 34.2%로 평가하고 있다.

25일 발표되는 5월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 근원 물가가 전월 대비 0.3% 상승하고 연간 상승률은 3.4%를 기록할 것으로 예상된다. 헤드라인 물가는 전월 대비 0.5%, 전년 동기 대비 4.1% 상승이 전망된다.

연준은 지난주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 동결했지만, 케빈 워시 의장이 점도표에 자신의 금리 전망을 제시하지 않으면서 기존 포워드 가이던스 체계 변화 가능성을 시사했다.

브룩스는 "점도표가 축소되거나 폐지될 경우 시장 변동성이 확대될 수 있다"며 "시장은 일반적으로 점도표 중간값보다 더 비둘기파적인 금리 경로를 반영하고 있기 때문에 점도표가 사라질 경우 오히려 금리 기대가 높아질 수 있다"고 말했다.

스콧 베센트 미국 재무장관도 워시 의장의 포워드 가이던스 축소 방침을 지지하면서도 이란 분쟁이 물가에 미칠 영향과 인공지능(AI)에 따른 생산성 개선 효과 등을 함께 고려해야 한다고 밝혔다.

달러인덱스 13개월 최고…엔화 1986년 이후 최저 위기

미 달러화는 3거래일 연속 상승하며 13개월 만의 최고 수준으로 올라섰다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.19% 오른 101.58을 기록했다. 장중에는 101.80까지 상승하며 지난해 5월 이후 최고치를 나타냈다.

최근 기술주 조정도 안전자산 선호 심리를 자극했다. S&P500과 나스닥지수는 보합권에 머물렀지만 기술주 약세가 이어졌고, 투자자들은 장 마감 후 발표되는 마이크론 실적을 주목했다.

모넥스 USA의 후안 페레즈 거래 담당 이사는 "연준이 높은 물가를 우려해 매우 매파적인 태도를 검토하고 있으며, 이란 상황에 대한 경계심까지 더해지면서 달러 강세가 나타나고 있다"고 설명했다.

유로화는 1.1357달러로 하락했고, 영국 파운드는 키어 스타머 총리 사임 여파 속에 1.3165달러까지 떨어졌다.

엔화 약세도 심화되고 있다. 달러·엔 환율은 161.78엔까지 상승했으며, 161.96엔을 돌파할 경우 엔화 가치는 1986년 이후 최저 수준으로 떨어지게 된다.

일본 정부가 외환시장 개입을 위해 1조3000억달러 규모의 외환보유액 운용 방안을 검토하고 있지만 시장의 엔화 매도 압력은 여전하다.

달러/원 환율은 한국 시간 25일 오전 6시 30분 기준 전장보다 0.65% 오른 1543.50원에 거래되고 있다.

한편 미국 재무부가 실시한 700억달러 규모의 5년물 국채 입찰은 다소 부진한 모습을 보였다. 발행 수익률은 4.20%로 2025년 1월 이후 가장 높은 수준을 기록했다. 미국 재무부는 26일 440억달러 규모의 7년물 국채 입찰을 진행할 예정이다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타' 예선 영상 공개 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 글로벌 오디션 프로그램 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'의 예선 진출자 10팀의 영상이 24일 공개됐다. 이번에 공개된 국내 참가자는 개똥(류진), 마틴(MARTI:N), 박희주, 차밍(Mingi Cha), 김승주(캐치)이며, 해외 참가자는 제이엑스알(JXR, 태국), 앨리스(Alice, 러시아), 하린(Harin, 독일), 젤리캣(JELLYCAT, 미얀마), 케이시야 탄(Keisya Tan, 인도네시아) 등이다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 예선에서는 다양한 국적을 가진 지원자들의 개성 있는 모습을 만나볼 수 있다. 우선 국내 참가자인 개똥(류진)은 감미로운 목소리로 마로니에의 '칵테일 사랑'을 가창했으며, 마틴(MARTI:N)은 숀의 '웨이 백 홈(Way Back Home)'을 선보였다. 박희주는 에일리의 '첫눈처럼 너에게 가겠다'와 베이비몬스터의 '위 고업(WE GO UP)'을 통해 반전 매력을 보여준다. 차밍은 지코의 '터프쿠키(Tough Cookie)'를, 김승주(캐치)는 캔트비블루(Can't be blue)의 '첫 눈에 널 사랑할 수는 없었을까'와 롱샷(LNGSHOT)의 '문워킨(moonwalkin')'을 부르며 폭발적인 가창력을 뽐냈다. 해외 참가자들의 활약도 돋보인다. 제이엑스알(JXR)은 언차일드의 '언차일드(UNCHILD)'를 파워풀한 댄스와 함께 선보이며 탄탄한 가창력을 증명했다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 앨리스는 베이비몬스터의 '드림(Dream)'을, 하린은 제니의 '라이크 제니(like JENNIE)'를, 젤리캣은 블랙핑크의 '핑크 베놈(Pink Venom)'을 본인만의 스타일로 재해석했다. 케이시야 탄 역시 전소미의 '덤덤(DUMB DUMB)'으로 눈도장을 찍을 예정이다. 화려한 경력을 자랑하는 참가자들도 눈에 띈다. 개똥(류진)은 JTBC '싱어게인2' 27호 가수 출연, Mnet '포커스' 출연, TBS '박스가왕 왕중왕전' 최종 우승 등 화려한 방송 이력을 가진 지원자다. 박희주 역시 영종청소년가요제(장려상), 광주시민가요제(대상), 용인명품가요제(장려상), 전국호수예술제(우수상) 등 여러 가요제를 휩쓴 인재다. 차밍(Mingi Cha) 또한 대구 끼페스티벌에서 12팀 중 3위를 차지했을 정도로 뛰어난 실력을 갖추고 있다. [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 마이 케이팝 스타 예선 진출자들의 모습 2026.06.23 taeyi427@newspim.com 이번 대회는 온라인 예선을 시작으로 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자 1명에게는 1억 원의 상금이 주어지며, 국내 참가자 중 2~10위에게는 각 200만 원의 상금이 수여된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액을 지원하는 파격적인 혜택이 제공된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보와 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 등 다채로운 특전이 마련됐다. 아울러 전문 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 참가자들의 성장을 도울 다양한 프로그램도 운영될 예정이다. '마이 케이팝 스타' 예선 진출자들의 영상은 4주에 걸쳐 매일 10팀씩 순차적으로 업로드된다. 진출자들은 앞으로 2주간 영상의 '조회수'와 '좋아요' 수를 기반으로 한 평가를 받게 되며, 이를 통해 본선 진출 여부가 판가름 난다. taeyi427@newspim.com 2026-06-24 11:00
사진
이만희 신천지 총회장 구속 [서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 국민의힘 책임당원 집단 가입 의혹을 받는 이만희 신천지예수교증거장막성전(신천지) 총회장이 구속됐다. 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시 정당법 위반 등 혐의를 받는 이 총회장에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고, 이날 밤 "증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.  이 총회장은 지난 2021∼2024년 국민의힘 대선·총선 경선 등에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 당원 가입을 강제한 혐의를 받고 있다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 국민의힘과의 정교유착 비리 의혹을 받고 있는 이만희 신천지 총회장이 24일 오후 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. 2026.06.24 photo@newspim.com 이 사건을 수사한 정교유착 비리 검·경 합동수사본부는 신천지가 '필라테스 프로젝트' 등 이름으로 신도들의 국민의힘 입당을 독려했고, 5만여 명이 넘는 신도가 국민의힘에 당원으로 가입한 것으로 의심하고 있다. 합수본에 따르면 20대 대선을 앞둔 2021년 7∼9월 신천지 신도 6482명이 입당한 것을 시작으로 2022년 1월 2873명, 2022년 12∼1월 3만5073명, 2023년 9월∼2024년 1월 1만2044명이 당원으로 가입한 것으로 조사됐다. 합수본은 신천지가 교회 건물 용도 변경을 비롯한 각종 교단 내 현안을 해결하기 위해 조직적으로 당원 가입을 진행했다고 보고 있다. 합수본은 이 총회장에 대해 지난 22일 구속영장을 청구했다. 앞서 지난 17일 '신천지 2인자'로 지목된 고동안 전 총회 총무 등 신천지 전직 간부 3명이 이 총회장과 같은 혐의로 구속됐다. gdy10@newspim.com 2026-06-24 23:16

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동