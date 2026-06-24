한전 남부건설본부, 건설현장 안전관리 강화…노동부와 협력

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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국전력 남부건설본부가 유관기관 협력을 통해 건설현장 안전관리 체계 강화에 나섰다.

24일 한국전력 남부건설본부에서 열린 건설현장에 특화된 실질적 안전보건관리 정책에 대해 특강[사진=한국전력 남부건설본부] 2026.06.24

한전 남부건설본부는 24일 청사에서 노·사 합동 산업안전보건 강조기간을 맞아 고용노동부, 한국산업안전보건공단과 협력체계를 구축하고 본부 직원 100여 명을 대상으로 안전보건 특강을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 건설현장에 적용 가능한 안전관리 방안을 중심으로 진행됐다. 한국산업안전보건공단 장경부 실장은 폭염에 따른 온열질환 예방대책을, 부산본부 이주엽 부장은 발주자 관점의 건설현장 안전관리 사례를 설명했다. 고용노동부 김남균 사무관은 밀폐공간 작업 시 산업재해 예방과 관련 법령상 의무 사항을 다뤘다.

본부는 이번 교육을 통해 현장 중심의 안전보건 관리 역량을 점검하고 자율 예방체계 정착을 추진한다는 방침이다. 아울러 노·사 합동 안전보건 활동 계획을 공유해 조직 전반의 안전관리 참여를 유도했다.

노상수 본부장은 "폭염이 기후재난으로 인식되는 상황에서 현장 대응 역량을 강화할 필요가 있다"며 "교육을 계기로 안전보건 인식을 높이고 현장 이행력을 확보하겠다"고 말했다.

남부건설본부는 협력사와 관계기관 간 협업을 바탕으로 건설현장 안전관리 체계를 지속 보완해 나갈 계획이다.

news2349@newspim.com