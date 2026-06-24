에어로케이항공, 창립 10주년 맞아 청주공항 활성화 캠페인 전개

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이항공이 24일 청주공항서 창립10주년 캠페인을 진행했다.
- 에어로케이는 청주공항 기반 지역항공사로 누적탑승객 400만명을 돌파하고 6개국 22개 노선을 운항하고 있다.
- 에어로케이는 베이징·상하이 노선을 하반기 추가해 국제선 탑승객 200만명 달성을 목표로 합리적 운임과 다양한 노선을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 에어로케이항공이 창립 10주년을 맞아 24일 청주국제공항에서 활성화 캠페인을 펼쳤다.
청주상공회의소와 공동으로 진행한 이번 행사에는 강병호 대표와 임직원, 최상천 청주상공회의소 사무처장, 성승면 청주국제공항장 등이 참석했다. 공항 이용객들을 대상으로 홍보물품과 리플릿을 배포했다.
에어로케이항공은 청주국제공항을 기반으로 성장한 지역 항공사다. 2021년 4월 첫 정기편을 운항한 이후 올해 1월 누적 탑승객 400만 명을 돌파했다. 현재 일본, 대만, 동남아, 몽골 등 6개국 22개 노선을 운영 중이다.
최근 중국 베이징과 상하이 노선 운수권을 배분받았다. 하반기 이들 노선을 추가해 국제선 탑승객 200만명 달성을 목표로 하고 있다.
강병호 대표는 "지난 10년간 청주국제공항과 함께 걸어온 길이 곧 에어로케이의 역사"라며 "앞으로도 합리적인 가격의 항공권과 다양한 노선으로 지역민들에게 실질적인 혜택을 드리겠다"고 말했다.
yuniya@newspim.com