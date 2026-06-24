"민주당 독점적 운영" 성토장 된 통합의회 당선자 오리엔테이션

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"안건협의체서 소수정당 배제…통합 취지 훼손"

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시의원 당선자 오리엔테이션에서 더불어민주당이 야당을 배제한 채 일방적으로 운영하고 있다는 지적이 나왔다.

광주시의회와 전남도의회는 24일 광주 서구 김대중컨벤션센터 다목적홀에서 광역의원 당선자 오리엔테이션을 진행했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 24일 광주 서구 김대중컨벤션센터 다목적홀에서 광주시의회·전남도의회 주최로 열린 전남광주통합특별시의원 당선자 오리엔테이션에서 참석자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 2026.06.24 bless4ya@newspim.com

이 자리에서 민주당 소속 당선자 10명으로 구성된 안건협의체가 원 구성 합의안을 발표했다.

상임위원회는 총 11개로 구성하되 광주에는 미래산업위원회와 도로교통위원회, 문화관광체육위원회, 보건복지위원회 등 4개를 배치한다.

전남에는 기획재정위원회, 행정소방위원회, 농수산위원회, 기후환경에너지위원회, 일자리경제위원회, 안전건설위원회, 교육위원회를 둔다. 상임위원회 정수는 10명 이내로 한다.

의회운영위원회는 각 상임위원장과 교섭단체 대표, 의장이 추천하는 위원으로 구성하며 전남에 설치된다.

예산결산특별위원회는 통합특별시와 교육청 예산을 각각 담당하는 2개 특위로 운영한다.

교섭단체 구성 요건은 10명으로 정했다.

이에 대해 진보당과 조국혁신당 소속 당선자들은 논의 테이블에서 배제됐다며 '민주당의 독단 운영'을 규탄했다.

박형대 진보당 당선인은 "안건협의체가 비공개로 운영돼 상임위원회 구성안을 오늘에서야 처음 확인했다"며 "사전에 누구에게는 알리고 누구에게는 알리지 않은 것으로 안다"며 불편한 기색을 드러냈다.

같은당 윤민호 당선인은 "전체 의원은 91명이고 이 중에 민주당 당선인은 83명이다. 다수이긴 하지만 그렇다고 일방적으로 운영하는 것은 통합의 미래와 반대되는 결과를 초래할 것"이라고 경고했다.

특히 "안건협의체는 다양한 의견을 수렴할 수 있도록 야당 몫을 마련했어야 한다"며 "소수 의견을 모으려는 노력을 어느 정도 했는지 묻지 않을 수가 없다"고 따졌다.

또한 "국회의 교섭단체 구성 요건은 전체 의원의 6.7%인 점을 살펴봤을 때 통합특별시의회는 요건을 7명으로 낮춰야 한다"며 "의안 발의 요건도 국회 기준으로 보면 4명으로 완화해야 한다"고 주문했다.

서영미 조국혁신당 당선인도 "초대 통합특별시의회는 시민의 다양한 민의를 담는 협치 공간이 됐으면 좋겠다"고 제안했다.

다만 "안건협의체의 협의안은 교섭단체 구성이나 의안 발의를 10인 이상으로 하겠다는데 이는 소수 정당의 참여를 원천 차단하는 것 아니냐"며 재검토를 요구했다.

진호건 민주당 당선인은 "지난 9일 사전간담회에서 다수 의견에 따라 안건협의체를 구성했고 교섭단체 문제는 경남과 경북의 10% 사례를 참고했다"고 설명했다.

의안 발의에 대해서는 "의정 활동을 펼치면서 (소수 정당의) 의견을 잘 듣고 정책에 반영하도록 하겠다"고 약속했다.

같은당 김문수 당선자는 "전남도의회에서 진보당 의원이 발의한 안건에 동의를 해줬더니 지역구에 가서 성과를 독차지 하더라"며 "악용하는 사례를 막기 위해 반드시 (10명 이상으로) 제한해야 한다"고 강조했다.

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