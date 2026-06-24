종영 아쉬움 달랜다…'구기동 프렌즈' 시즌2 제작 확정

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = tvN 예능 '구기동 프렌즈'가 시청자들의 뜨거운 성원에 힘입어 시즌2 제작을 확정했다.

지난 12일 종영한 tvN '구기동 프렌즈'는 혼자인 건 좋지만 외로운 건 싫은 요즘 어른들의 정서를 담아낸 리얼리티 예능이다. 장도연, 이다희, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진의 한 집 살이 모습이 마치 한 편의 '시트콤' 같은 재미를 유발하며 웃음과 감동을 선사했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 구기동 프렌즈 방송 장면. [사진=구기동 프렌즈 화면 캡처] 2026.06.24 moonddo00@newspim.com

'구기동 프렌즈'는 출연자 6인이 한 집에서 생활하며 혼자가 익숙했던 삶에서 잠시 벗어나 타인과 사소한 일상을 공유하며 삶의 매력을 알아가는 모습으로 요즘 사회 트렌드인 1.5가구에 대해 생각해 보는 기회를 제공했다. 이에 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률은 전국 기준으로 모든 회차가 동시간대 1위를 기록하는 쾌거를 이뤘다.

뿐만 아니라 프로그램 영상 클립의 디지털 누적 조회수 5.6억뷰를 기록, 올해 런칭한 tvN 신규 예능 종영작 가운데 1위를 달성했다. (6/21 기준) 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 4월 셋째 주 TV 화제성 순위에서 비드라마 부문 2위 달성, 인물 화제성 부문에서도 장도연(3위), 최다니엘(5위), 장근석(9위)로 출연진 6명 중 3명이 톱10에 오르기도 했다. 이런 인기에 힘입어 시즌2 제작까지 확정되었다.

6인의 '동사친(동거하는 사람 친구)' 들의 무해한 케미스트리로 '따로 또 같이'의 묘미를 입증한 '구기동 프렌즈' 방송 종료 후에도 각종 온라인 커뮤니티 및 유튜브 댓글창에는 시즌2를 염원하는 댓글이 끊이지 않고 있다. "진짜 힐링+개그+정감이 다 갖춰있어서 너무 재밌음 ㅋㅋ 6명 다 시즌2든 시즌 100까지든 했으면 좋겠음", "순수한 맘들을 나누는 모습들이 힐링 됐었는데 이 멤버 그대로 2탄도 부탁해요", "시즌2 무조건 가야지 이건", "진짜 시즌2 이멤버 그대로 돌아와 주시면 안될까요ㅠㅠ 멤버들 종방 후 모임 만들어서 근황 공유해줘" 등 호평이 쏟아지고 있는 것.

제작진은 "이 프로그램은 같이 사는 것이 좋다, 나쁘다와 같이 어떤 결론을 정해놓고 보여주는 것이 아니라, 실제로 같이 사는 사람 친구들의 모습을 편하게 보여드리려 했다"며, "같이 사는 것에는 좋은 점도 있고, 불편한 점도 있겠지만, 이러한 새로운 형태도 있을 수 있다는 지점만 잘 전달되길 바랐는데 시청자분들도 그 지점에 공감하고 즐겁게 봐주신 것 같아 개인적으로 뿌듯하다"고 말했다. 이어 "성원에 힘입어 시즌2를 선보일 수 있게 됐다"며 "많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

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