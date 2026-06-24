김용범 "韓, 유럽 제치고 세계 5대 시총국…'모두의 AI' 내년 무료 추진"

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독자 파운데이션 모델 구축·에이전트 기능 탑재

[서울=뉴스핌] 김미경 신정인 기자 = 김용범 청와대 정책실장이 24일 이재명 대통령 임기 내 대한민국이 글로벌 시가총액 순위에서 유럽 선진국들을 제치고 5위권으로 도약할 것이라는 강한 자신감을 드러냈다.

김 실장은 또 이 대통령의 핵심 공약인 '모두의 인공지능(AI)'을 구체화해 오는 2027~2028년쯤 '전 국민 AI 무료 서비스'를 실현하겠다고 밝혔다.

김 실장은 이날 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 이같은 의견을 밝혔다.

김용범 청와대 정책실장이 24일 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 기조연설을 하고 있다. [사진=관훈클럽TV]

◆ "韓, 4년 뒤 상상 초월한 국가 될 것…유럽 제치고 세계 5대 시총국 도약"

김 실장은 "현재 대한민국은 시가총액 기준으로 미국, 중국, 일본, 홍콩에 이어 세계 5위권"이라며 "영국, 프랑스, 이탈리아, 독일이 모두 우리 밑에 있고, 앞으로 이 격차는 더 벌어질 것"이라고 단언했다. 특히 "전 세계에서 시총 1조 달러(1400조 원 상당) 이상의 기업을 2개(삼성전자·SK하이닉스)나 가진 나라는 미국과 대한민국 딱 두 곳뿐"이라고 강조했다.

일각에서 제기되는 '반도체 착시론'과 양극화 우려에 대해서는 조목조목 반박했다.

김 실장은 "수주 물량이 3~5년 치 꽉 차 있는 조선, 방산, 두산에너빌리티 같은 원전 터빈 분야, 변압기·전선을 비롯한 전력 인프라 등 자기만의 독점적 우위(해자)를 가진 K-산업들이 즐비하다"고 짚었다.

이어 "철강, 석유화학 등 중국발 공급 과잉으로 어려운 전통 제조업에 대한 대책도 병행하고 있다"며 "성공의 비용으로 고물가·고금리가 수반되지만, 민간 부문에서 폭발적인 호황이 오는 만큼 매크로(거시적) 재정은 긴축적으로 유지하면서 소외 계층을 촘촘히 지원하겠다"고 설명했다.

김용범 청와대 정책실장이 24일 서울 중구 한국프레스센터 19층 기자회견장에서 열린 관훈클럽 초청 관훈토론회에 참석하고 있다. [사진=관훈클럽TV]

◆ '모두의 AI' 시동… "독자 파운데이션 모델 기반 '전 국민 무료 AI·공공 에이전트' 제공"

미래 성장 동력과 관련해서는 이재명 정부의 대선 공약인 '모두의 AI' 후속 로드맵을 공개했다. 김 실장은 미국의 미토스 외국인 접근 차단 사례를 언급하며 "AI 주권이 생존의 문제가 된 상황에서 독자 파운데이션(기초) 모델 구축은 필수적"이라고 역설했다.

그는 "구글이나 오픈AI 같은 글로벌 빅테크와 컴퓨팅 파워로만 싸우면 열세지만, 한국은 AI의 핵심인 고대역폭메모리(HBM)를 대부분 생산하는 강력한 영향력을 갖고 있다"고 평가했다. 이어 "정부는 5000만 인구와 공공 데이터를 기반으로 한 '엣지 있는 에이전트(비서) 모델'로 승부를 볼 것"이라고 설명했다.

정부는 올 하반기 공론화를 거쳐 서비스 사업자를 공모하고, 2027~2028년 중 전 국민이 무료로 사용할 수 있는 공공 AI 서비스를 출시할 계획이다. 이 서비스에는 단순 챗봇을 넘어 KTX 예매, 행정 문서 발급 등 공공 서비스를 대행하는 'AI 에이전트' 기능이 탑재된다.

김용범(오른쪽 첫번째) 청와대 정책실장이 24일 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 패널의 질문을 듣고 있다. [사진=관훈클럽TV]

◆ 전력 괴물 대비해 원전 추가 검토… 총선 출마설엔 "하루하루가 전쟁"

반도체 클러스터 등으로 촉발된 가공할 전력 수요에 대응할 수 있도록 원자력 발전을 추가로 건설할 수 있다는 가능성도 시사했다.

김 실장은 "현재 11차 전력수급기본계획(전기본)을 통해 영덕과 기장이 선정된 상태"라며 "현재 수립 중인 '12차 전기본' 편성 작업에서 원전 추가 건설 문제를 포함한 진지한 논의가 있을 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "전력 총량이 생각보다 훨씬 더 빠른 속도로 증가할 것 같다면 기저 전력에 대한 부분도 당연히 포함해야 한다"고 부연했다.

김 실장은 해상풍력을 포함한 재생에너지도 훨씬 빠른 속도로 확대하겠다는 방침이다.

김 실장은 이와 함께 정가에서 꾸준히 제기되는 2028년 총선 출마설이나 지방선거 광역단체장 출마설 등 향후 정치 행보를 묻는 질문에는 "하루하루가 지금 전쟁 같아서 고민할 주제가 아니다"라며 즉답을 피했다.

the13ook@newspim.com