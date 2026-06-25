성평등부, 이주민 증가 시대 맞춤형 다문화정책 간담회 개최

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이주배경 가족 정착·자립 지원 논의

아동·청소년 인재 양성 방안 모색

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 이주민 증가에 따른 다문화정책 대응 방향을 논의하기 위해 25일 정부서울청사에서 전문가 간담회를 연다고 밝혔다.

이번 간담회는 외국인 근로자 등 다양한 이주민 유입이 늘고 장기 거주 사례가 증가하면서 다문화정책 수요가 확대되는 데 대응하기 위해 마련됐다. 성평등부는 이주배경 가족의 안정적인 정착과 자립역량 강화를 중심으로 향후 정책 방향을 모색할 계획이다.

성평등가족부 현판식. [사진 = 뉴스핌DB]

간담회에는 원민경 성평등부 장관과 국무총리 소속 다문화가족정책위원회 민간위원, 다문화가족 정책 전문가 등이 참석한다. 참석자들은 이주배경 가족 지원 확대와 다문화정책 발전 방향을 주제로 의견을 나눌 예정이다.

주제 발표도 진행된다. 신동훈 한국청소년정책연구원 연구위원은 이주배경 아동·청소년의 학습 지원과 다양한 정책 수요에 대응하기 위한 서비스 확대 방안을 발표한다. 국가데이터처에 따르면 지난해 24세 이하 이주배경 아동·청소년은 73만8000명으로 전체 아동·청소년의 7%를 차지했다.

최윤정 한국여성정책연구원 연구위원은 그동안 추진된 다문화가족 정책의 성과를 짚고, 사회환경 변화에 맞는 정책 발전 방향을 제안한다. 간담회에서는 이주배경 가족의 삶의 질 향상과 사회통합을 위한 정책 기반 강화 방안도 함께 논의될 예정이다.

성평등부는 간담회에서 나온 의견을 토대로 다문화정책 대상을 넓히고 이주배경 가족을 위한 지원 체계를 보완해 나갈 방침이다.

원민경 성평등부 장관은 "지난 20여 년간 정부는 다문화가족이 우리 사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 종합적인 지원체계를 구축하고, 전국 가족센터를 중심으로 다양한 서비스를 꾸준히 확대해 왔다"며 "앞으로도 우리 사회의 다문화 수용성을 높이고 다양한 형태의 이주배경 가족이 지역사회 구성원으로 함께 성장할 수 있도록 정책의 폭을 넓혀 조화롭고 포용적인 사회를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com