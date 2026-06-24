고려아연, 상반기 대졸 신입사원 공채...7월3일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 고려아연이 24일 상반기 대졸 신입사원 추가채용을 진행했다
- 다음달 3일까지 16개 직무 서류 접수 후 9월 초 입사한다
- 신사업·글로벌 확장 따라 인재 수요 늘어 상반기 추가 채용했다
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신입사원 추가 채용 16개 직무...9월 초 입사 예정
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연은 올해 상반기 대졸 신입사원 추가 공개채용을 진행한다고 24일 밝혔다. 미국 테네시주 통합 제련소 건설 사업 '프로젝트 크루서블' 발표 이후 처음 진행하는 신입사원 채용이다.
채용 직무는 기술, 연구개발(R&D), 재무, 회계, 영업, 구매, 생산관리 등 총 16개다. 다음달 3일까지 홈페이지를 통해 지원서를 접수하며, 서류전형 합격자는 온라인 인적성검사와 AI 역량검사, 면접, 건강검진을 거쳐 9월 초 입사할 예정이다.
이번 채용은 정직, 몰입, 유연, 소통, 팀워크 등 회사의 핵심가치를 중심으로 평가된다. AI 역량검사를 통해 디지털 역량과 문제 해결 능력을 종합적으로 평가하며, 글로벌 역량과 성장 잠재력도 주요 평가 요소다.
고려아연은 신사업 분야 확대와 글로벌 사업 확장에 따라 최근 5년간 연평균 세자릿수 인원을 채용해왔다. 현재 본사 및 온산제련소 구성원 중 35.5%가 5년 내 입사 인원이다. 프로젝트 크루서블 등 핵심광물 관련 부문 확장으로 인재 확보 수요가 증가하면서 상반기 추가 공개채용에 나섰다. 2028년 상반기에는 'KZ R&D 센터' 완공도 예정돼 있어 연구개발 인력 수요 증가가 예상된다.
회사는 입문교육·OJT, 멘토링, 신입사원 대상 루키즈 데이 등 신규입사자 조기 정착을 돕는 온보딩 프로그램을 운영 중이며, 최근 2년간 업계 평균 미만인 3% 초반대 수준의 퇴사율을 유지하고 있다.
y2kid@newspim.com