민주당 경남도당, 지방의원 당선인 워크숍…의정 역량 강화

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정책 역량 강화 통한 지역 현안 대응

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 경남도당이 지방의회 당선인 교육을 통해 의정활동 준비에 나섰다.

경남도당은 24일 도당 대회의실에서 제9회 전국동시지방선거 지방의회 당선인 워크숍을 열고 의정 역량 강화 방안을 공유했다고 밝혔다. 행사에는 광역의원 23명과 기초의원 112명 등 당선인 135명이 참석했다.

허성무 더불어민주당 경남도당 위원장이 24일 경남도당 대회의실에서 열린 제9회 전국동시지방선거 지방의회 당선인 워크숍에서 축사하고 있다.[사진=더불어민주당 경남도당] 2026.06.24

개회식에는 허성무 경남도당위원장을 비롯해 하귀남 교육연수위원장, 정영두 김해시장 당선인, 강석주 통영시장 당선인, 류경완 남해군수 당선인이 참석해 축사와 환영 인사를 했다.

허 위원장은 "이번 지방선거는 절반의 성과"라며 "기초단체장 선거에서는 기대에 못 미쳤지만, 광역의원이 4명에서 23명으로 늘어난 것은 의미 있는 변화"라고 평가했다. 그러면서 "지방의회가 국가균형발전의 핵심 역할을 맡고 있다"며 "지역 현안을 해결하고 시민이 체감할 성과를 만들어 신뢰를 높여야 한다"고 강조했다.

이어 "지방선거 결과는 2028년 총선의 지표가 될 수 있다. 의정활동을 통해 시민과의 약속을 실천해야 한다"면서 "당선은 당원과 시민의 지지가 만든 결과이다. 의정활동과 당 활동을 균형 있게 수행해야 한다"고 덧붙였다.

워크숍에서는 이윤기 마산YMCA 총장이 '지방의원 역할'을 주제로 특강을 했으며 김종대 전 창원시의장, 심선섭 조원씨앤아이 상무, 오도환 변호사가 각각 의정활동과 선거 평가, 공직자 윤리 등을 주제로 강연했다.

경남도당은 이번 워크숍을 계기로 지방의원의 정책 역량을 강화하고 지역 현안 대응과 민생 중심 의정활동 지원을 이어갈 방침이다.

news2349@newspim.com