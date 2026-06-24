평택시, 장기요양 재택의료센터 시범사업 추진…업무협약 체결

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 거동이 불편한 어르신들이 요양시설에 입소하지 않고 집에서 편안하게 의료서비스를 받을 수 있도록 '장기요양 재택의료센터 시범사업' 추진한다.

24일 평택시에 따르면 시는 시범사업 수행기관으로 연세가정의원을 지정해 시범 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

평택시 장기요양 재택의료센터 시범 사업 추진을 업무협약 체결 기념촬영 모습[사진=평택시]

주요 협약에는 ▲장기요양 재택의료센터 시범사업 운영 협력▲재택의료 대상자 발굴 및 연계▲방문진료 및 돌봄서비스 제공▲지역사회 통합돌봄 체계 구축 등이 담겼다.

이에 따라 장기요양 재택의료센터 시범사업은 의사, 간호사, 사회복지사가 하나의 팀을 구성해 대상자의 가정을 직접 방문하는 방식으로 운영된다.

특히 방문 진료와 간호 서비스를 제공하는 것은 물론 필요한 지역사회 돌봄 서비스까지 촘촘하게 연계해 장기요양수급자의 재가 생활을 다각도로 지원할 예정이다.

김도원 연세가정의원 원장은 "평택시의 통합돌봄 시스템이 현장에서 성공적으로 안착할 수 있도록 의료계 차원에서도 적극적으로 협력하겠다"며 "재택의료센터가 어르신들의 삶의 질을 높이는 데 기여할 수 있도록 온 힘을 기울이겠다"고 약속했다.

이에 조민수 평택시 송탄보건소 소장은 "이번 사업은 거동이 불편한 어르신들이 오랫동안 생활해 온 삶의 터전에서 안정적으로 의료서비스를 받을 수 있도록 돕는 핵심 정책"이라며 "앞으로도 사각지대 없는 촘촘한 통합돌봄 체계를 구축해 어르신들의 건강한 노후를 든든하게 지원하겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com