박지현, '내일도 출근!' 몰입 이끌었다…첫 방송부터 공감 저격

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박지현이 '내일도 출근!' 첫 방송부터 현실 직장인의 애환을 섬세하게 그려내며 시청자들의 공감을 이끌어냈다.

지난 22일 첫 방송된 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'에서 박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속에서 권태기를 겪는 7년 차 K-직장인 '차지윤' 역을 맡아 캐릭터에 생동감을 불어넣었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 내일도 출근! 박지현. [사진=내일도 출근! 방송 캡처] 2026.06.24 moonddo00@newspim.com

'내일도 출근!' 1, 2회에서는 삭막한 일상 속 강시우(서인국)라는 변수를 만나 조금씩 변화를 맞이하는 차지윤의 이야기가 펼쳐졌다. 칼출근과 칼퇴근을 가장 중요하게 여기는 '프로 일잘러' 지윤은 뛰어난 업무 능력에도 불구하고 반복되는 회사 생활에 지쳐 퇴근 후 맥주 한 잔으로 하루를 달래며 살아가는 인물이다. 여기에 대학 시절 첫사랑 가을(최경훈)에게 갑작스러운 잠수 이별까지 당해 공허한 일상을 이어가던 그는 신제품 생산라인 중단이라는 위기 상황을 수습하기 위해 향한 공장에서 시우와 처음 마주하게 됐다. 그러나 출시 일정 준수를 우선시하는 지윤과 원칙을 중시하는 시우는 첫 만남부터 팽팽하게 대립했고, 이후 지윤은 예상치 못한 맞선 자리까지 시우에게 들키며 악연 같은 인연을 이어갔다.

하지만 누구보다 지윤의 능력을 높이 평가한 시우의 진심은 조금씩 그의 마음을 움직였다. 지윤을 TF 팀에 영입하고 싶어 했던 시우는 "지금처럼 수첩에만 숨겨두기엔 차 선임의 가능성이 너무 아깝거든요"라며 마음을 건넸고, 이는 지윤에게 새로운 변화를 향한 용기를 안겼다. 이 가운데 자신의 성과를 가로채고 팀원들에게 막말을 일삼는 상사 고영삼(홍우진) 책임과의 갈등이 극에 달하자 지윤은 결국 시우의 TF 팀 합류를 결심했다. 새로운 변화를 예고하는 엔딩은 시청자들에게 짜릿한 카타르시스를 선사하면서 향후 전개에 대한 기대를 높였다.

박지현은 현실에 지친 직장인의 애환부터 갑작스러운 연애의 끝에서 느끼는 상실감, 예상치 못한 설렘까지 폭넓은 감정 스펙트럼을 섬세하게 그려내며 극의 중심을 잡았다. 특히 오랜 시간 기록해 온 다이어리 속 시우가 써둔 피드백을 확인한 뒤 처음으로 자신의 노력과 가능성을 인정해 주는 진심 앞에서 복받치는 감정을 밀도 있게 표현했다.

또한 제멋대로 돌아온 가을을 향해 원망을 쏟아내고 단호하게 선을 긋던 순간과 시우에게 술에 취해 그간 마음속에 묻어두었던 자신의 이야기를 털어놓을 때는 애써 괜찮은 척해도 홀로 상처를 감내해 온 지윤의 외로움과 진심을 오롯이 전했다. 박지현은 담담한 말투 속 흔들리는 눈빛과 미묘한 표정 변화만으로 복잡한 내면을 빈틈없이 담아냈고 생활감 넘치는 연기와 디테일한 감정 표현으로 차지윤의 서사를 탄탄하게 완성하며 향후 펼쳐질 로맨스와 성장 이야기에 대한 기대를 더했다.

한편, tvN 월화드라마 '내일도 출근!'은 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 방송된다.

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