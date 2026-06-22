서인국·박지현, 한밤의 두근두근 만남…오피스 로맨스 본격 시동

AI 핵심 요약beta
- tvN이 22일 저녁 드라마 '내일도 출근!' 첫 방송을 했다
- 서인국은 삼노맨 상사 강시우를, 박지현은 권태기 직장인 차지윤을 연기한다
- 한밤중 마주한 두 사람의 밀착 스틸이 공개돼 로맨스 전개에 관심이 쏠린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'이 첫 방송을 앞두고 서인국과 박지현의 로맨스 케미를 예고했다.
오늘(22일) 저녁 8시 50분 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'은 일상적 권태기에 시달리던 7년 차 직장인 차지윤이 까칠한 직장 상사 강시우와 함께 서로의 대체 불가능한 최선이 되어 일도 사랑도 다시 '설렘 ON' 오피스 로맨스다.
극 중 서인국은 웃지 않고(NO 스마일), 사람을 멀리하며(NO 피플), 쉽게 사과하지 않는(NO 쏘리) 일명 '삼노(3NO)맨' 강시우 역을, 박지현은 반복되는 회사 생활과 끝없는 업무 속 권태기를 겪고 있는 7년 차 직장인 차지윤 역을 맡아 현실 밀착 오피스 로맨스로 연애 세포를 자극할 예정이다.
이 가운데 '내일도 출근!' 측이 첫 방송을 앞두고 한밤중 마주한 강시우(서인국 분)와 차지윤(박지현 분)의 스틸을 공개해 눈길을 끈다. 공개된 스틸 속 차지윤은 두 손을 꼭 모은 채 강시우를 바라보고 있다. 쉽게 꺼내지 못한 말이라도 있는 듯 망설이는 표정에서는 복잡한 감정이 엿보인다. 그런 차지윤을 향한 강시우의 눈빛에는 한층 부드러운 온기가 담겨 있다. 사람들에게 좀처럼 마음을 열지 않던 강시우의 달라진 분위기가 관심을 높인다.
이어진 스틸에서는 더욱 가까워진 두 사람의 거리감이 포착돼 숨멎을 유발한다. 중심을 잃은 듯 휘청이는 차지윤을 강시우가 어깨와 허리를 감싸안으며 붙잡고 있는 것. 가까운 거리에서 눈을 맞추고 있는 두 사람의 모습은 설렘 지수를 끌어올린다.
특히 사람들과 선을 긋고 거리를 두던 강시우가 차지윤 앞에서는 이전과 다른 모습을 드러내고 있어 눈길을 끈다. 과연 한밤중 마주한 두 사람에게 어떤 일이 있었던 것인지, 또 이 만남이 강시우와 차지윤의 일상에 어떤 변화를 불러오게 될지 오늘(22일) 첫 방송에 관심이 쏠린다.
한편 tvN 새 월화드라마 '내일도 출근!'은 오늘(22일) 저녁 8시 50분 첫 방송되며, 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com