화성시, 미국 환경자협회 주관 농업용 지하수 성분분석 최우수 기관 인증

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 24일 농업용 지하수 성분분석 국제숙련도평가에서 전국 시군 농업기술센터 최초 최우수 기관 인증을 획득했다고 밝혔다
- 화성시농업기술센터는 23개 전 항목에서 z-score 절대값 2 이하로 만족 판정을 받아 미국 ERA가 부여하는 Excellence Certification을 받았다
- 센터는 이번 성과로 국제적 분석 신뢰성을 인정받았으며 과학적 분석 체계로 안전한 농업환경과 먹거리 안전관리 수준을 높이겠다고 밝혔다
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 2026년 농업용 지하수 성분분석 국제숙련도평가에서 전국 시·군 농업기술센터 최초로 최우수 기관 인증(Excellence Certification)을 획득했다고 24일 밝혔다.
미국 환경자원협회(ERA, Environmental Resource Associates)가 주관한 국제숙련도평가는 전 세계 분석기관의 시험 결과를 비교해 z-score를 기준으로 분석 정확도를 평가하는 방식으로 진행된다.
z-score 값이 0에 가까울수록 분석 정확도가 높으며 절대값이 2 이하일 경우 '만족(Satisfactory)' 판정을 받는다.
화성시농업기술센터는 농업용 지하수 성분분석 분야 23개 항목에 참여했으며 모든 항목에서 '만족' 판정을 받아 최우수 기관 인증인 'Excellence Certification'을 획득했다. 이번 평가에는 전 세계 947개 기관이 참여했다.
송성호 화성시농업기술센터 소장은 "전국 시·군 농업기술센터 최초로 농업용 지하수 성분분석 분야 국제숙련도평가 최우수 인증을 획득한 것은 화성시농업기술센터의 우수한 분석 기술력과 신뢰성을 국제적으로 인정받은 결과"라며 "과학적 분석 체계를 바탕으로 안전한 농업환경을 조성하고 시민이 신뢰할 수 있는 먹거리 안전관리 수준을 더욱 높여 나가겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com