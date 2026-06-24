손배찬 파주시장 당선인 준비위, 민간인통제선 북상 강력 의지 표명

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국방부 군사규제 완화 적극 환영

파주 평화·경제 대전환의 마중물 될 것

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 손배찬 경기 파주시장 당선인 준비위원회(준비위)는 최근 국방부의 민간인통제선(민통선) 북상 및 군사시설 보호구역 규제 완화 기조에 대해 "새롭게 출발할 파주시가 평화·경제 중심 도시로 도약할 결정적 전환점"이라며 적극적인 환영의 뜻을 밝혔다.

민선9기 파주시장 인수위 모습.[사진=손배찬 파주시장직 준비위]

준비위는 24일 입장문을 통해 "국방부의 이번 조치가 말뿐이 아닌 실질적인 지역 발전으로 이어져야 한다"고 강조하며 "향후 출범할 시정의 핵심 개발 계획과 정책 사업 추진에 필수적인 요충지들을 민통선 북상 범위에 반드시 포함시키겠다"고 다짐했다.

이번 민통선 북상 요구의 핵심은 그동안 군사 규제에 묶여 주민 생활 불편과 재산권 침해가 심각했던 지역들을 시민의 품으로 온전히 돌려주는 것이다.

우선 주민들의 거주 공간이자 영농 활동의 중심지인 통일촌과 해마루촌, 역사·문화적 가치가 높은 덕진산성과 허준묘, 미래 신성장 동력이 될 거곡리 에너지 고속도로와 생태의 보고인 초평도 등을 민통선 밖으로 편입시켜 자유로운 출입과 개발이 가능하도록 해야 한다고 주장했다.

준비위는 "이들 지역이 민통선에서 제외되어 자유로운 출입과 개발이 가능해져야만 주민들의 고질적인 애로사항이 해결되고 문화·예술·체험 관광 및 친환경 에너지 사업이 본격화될 수 있다"며 향후 시정의 최우선 과제로 다룰 것임을 분명히 했다.

또 주요 군사시설과 작전 필수 구역을 제외하고 신도시, 산업 단지, 주거 밀집 지역, 미군 공여지 개발 구역, 위탁지역 등의 제한 보호 구역을 대폭 해제해 시민들의 재산권과 지역 개발 여건을 개선하겠다고 밝혔다.

손배찬 파주시장 당선인.[사진=손배찬 파주시장직 준비위]

손배찬 당선인은 "평화가 곧 경제라는 인식 아래 취임 후 부대별 작전성 검토 단계부터 군부대와 긴밀히 협력하는 것은 물론 주민의 목소리를 고스란히 반영하는 '민·관 거버넌스'를 신속히 구축할 것"이라며 "풍요로운 파주의 미래를 강력하게 실현해 나가겠다"고 강조했다.

한편 국방부는 지난 17일 핵심 국정 과제인 '민군 상생을 위한 국방 분야 규제 완화'의 하나로 군사시설 규제 개선 대책을 발표했다.

skyimhan@newspim.com