콘티넨탈타이어, 폭스바겐 신형 티록에 신차용 타이어 공급

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에너지 효율성과 정숙성 강화한 '에코콘택트 7' 시리즈

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 콘티넨탈타이어가 폭스바겐의 신형 컴팩트 SUV 티록에 신차용 타이어를 공급한다고 24일 밝혔다.

폭스바겐은 신형 티록에 장착할 여름용 신차용(OE) 타이어로 '에코콘택트 7'과 '에코콘택트 7 S'를 승인했다. 두 제품은 에너지 효율성과 정숙성을 중심으로 설계한 프리미엄 여름용 타이어다.

'에코콘택트 7'은 낮은 회전저항과 효율성에 중점을 뒀고, '에코콘택트 7 S'는 효율성에 더해 스포티한 주행 성능을 지향한다.

에코콘택트 7 & 에코콘택트 7 S [사진=콘티넨탈타이어]

두 제품은 특수 고무 컴파운드와 스마트 에너지 케이싱 기술을 적용해 타이어 내부 마찰을 줄이고 회전저항을 낮췄다. 공기 흐름을 고려한 옆면 설계와 골프공 표면에서 착안한 '에어로딤플' 기술로 주행 효율을 개선했다. 정숙성은 사일런트 패턴 트레드 디자인으로 주행 중 소음을 감소시켰으며, 도시 주행 시 발생하는 소음 주파수에 맞춰 트레드 블록의 배열과 각도를 최적화했다.

'에코콘택트 7'은 16, 17, 18인치 규격으로, '에코콘택트 7 S'는 16, 17, 19인치 규격으로 신형 티록에 적용된다.

폭스바겐은 사계절 타이어를 선호하는 운전자를 위해 '올시즌콘택트 2'를 권장한다. 이 제품은 마른 노면과 젖은 노면, 눈길에서 균형 잡힌 성능을 발휘한다. 겨울철 주행에는 '윈터콘택트 TS 870 P'를 권장하며, 눈길과 빙판길에서 안정적인 접지력을 제공한다.

y2kid@newspim.com