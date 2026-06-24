이원택 전북지사 당선인, 취임 전 국가예산 확보 총력전…현안 대응

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전북 국회의원 예산정책협의회 개최...정치권 공조체계 강화

미래 성장동력 사업 발굴·핵심 현안 해결 위한 공동 대응 논의

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북도지사 당선인이 취임을 앞두고 내년도 국가예산 확보와 주요 도정 현안 해결을 위한 정치권 공조에 나서며 민선 9기 도정 운영 준비에 속도를 내고 있다.

전북도지사직 인수위원회는 24일 국회의원회관에서 '전북 국회의원 예산정책협의회'를 열고 냐년도 국가예산 확보 전략과 전북 핵심 현안을 논의했다.

이날 협의회에는 윤준병 민주당 전북도당위원장을 비롯 이성윤·정동영·김의겸·박지원·이춘석·한병도·박희승·안호영 국회의원이 참석해 국가예산 확보와 현안 해결 방안을 모색했다.

2026.06.24 lbs0964@newspim.com

이번 협의회는 정부 예산안 편성을 위한 기재부 심의가 본격화되는 시기에 맞춰 마련됐다.

인수위는 "국가예산 사업 반영 여부가 초기 심의 단계에서 상당 부분 결정되는 만큼 정치권과 행정이 역할을 분담해 대응력을 높여야 한다는 판단 아래 협의회를 개최했다"고 설명했다.

참석자들은 2027년도 국가예산 중점 건의사업과 전북의 미래 성장동력 확보를 위한 전략사업을 집중 논의하며 주요 사업의 정부 예산안 반영을 위해 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다.

이원택 당선인은 이재명 대통령의 타운홀 미팅 후속사업과 현대자동차그룹 투자협약 연계사업, 민선 9기 핵심 공약사업의 국가예산 반영 필요성을 강조했다.

주요 사업으로는 국립익산식품박물관 건립과 푸드테크 대체식품 혁신클러스터 조성 등이 제시됐다.

또한 현대차 투자협약과 연계한 협업지능 피지컬AI 혁신캠퍼스 구축, 온디맨드 제조 특화 AX 인재육성 허브 조성, 중대형 상용차 전동화 전환 지원 기반 구축 사업도 건의됐다.

민선 9기 핵심 공약사업으로는 새만금 K-푸드 수출허브단지 조성, 동학농민혁명 세계유산기록관 건립, 새만금 국가정원 조성 등이 포함됐다.

이와 함께 현대차 투자협약 후속 대응, 제2차 공공기관 이전, 새만금 기본계획 재수립, 전북 금융중심지 지정, 남원 국립의학전문대학원 설립 등 주요 도정 현안에 대한 논의도 이어졌다.

전북 발전을 위한 입법 과제로는 재생에너지자립도시 조성 및 지원 특별법, 헴프산업 육성 및 지원 특별법, 새만금사업법 개정, 전북특별법 3차 개정 등에 대한 국회 차원의 지원이 요청됐다.

이원택 당선인은 "내년도 국가예산은 민선 9기 공약을 실질적인 사업으로 연결하는 출발점"이라며 "전북의 성장동력을 확보하고 도민이 체감하는 변화를 만들 수 있도록 국가예산 확보에 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

이어 "정치권과 행정이 긴밀히 협력해 전북의 몫을 반드시 확보하고 도민이 체감하는 성장으로 전북 대전환을 이끌어 가겠다"고 강조했다.

lbs0964@newspim.com